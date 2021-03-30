На Дніпропетровщині поліція викрила жінку, яка продавала довідки про відсутність коронавірусу

У Дніпропетровській області поліція викрила жінку, яка продавала фальшиві довідки про відсутність інфікування коронавірусом. Про це повідомили правоохоронці 30 березня.

За 1000 гривень замовник міг отримати відповідний сертифікат без проходження тестування.

«Протягом березня до поліції надходили звернення від громадян про те, що невідомі використовують бланки відомих медичних лабораторій та надають підроблені довідки. Під час перевірки отриманої інформації правоохоронці з’ясували, що до розповсюдження готових довідок причетна 41-річна мешканка Кривого Рогу. Як з’ясувалося, зловмисниця розклеювала по місту оголошення про надання довідок про відсутність у людини коронавірусної хвороби, після чого реалізовувала їх. При цьому замовникам відповідне медичне дослідження не проводилось. У такий спосіб можна було отримати сертифікати для виїзду громадян за кордон, а також довідки, що могли бути використані за місцем вимоги», – розповіли у поліції.

29 березня поліцейські провели обшуки у фігурантки справи. З її квартири вилучили три довідки про проходження тестів з відтисками печатки лабораторій, понад 50 тисяч гривень, «чорнові» записи, мобільні телефони та банківську картку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Вирішується питання про повідомлення фігурантці підозри у правопорушенні.