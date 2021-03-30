Коронавірус: за добу в Україні виявили понад 10 тисяч нових хворих на COVID-19

Протягом доби 29 березня в Україні виявили 10 533 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, зокрема 367 дітей та 250 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу госпіталізували 2 597 хворих, одужали – 3 576, померли 286 пацієнтів.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721)областях.

За даними міністерства, за добу тестували 96 947 людей.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,66 мільйона людей, з них 32 418 людей померли.