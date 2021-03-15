Фоторепортаж: Львівський океанаріум під час карантину

Попри загальнонаціональний карантин та збільшення кількості хворих на коронавірус, у Львові дозволене функціонування закладів харчування, торгових центрів, закладів культури, галерей та інших установ із певними карантинними обмеженнями.



15 березня міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місто пербуває «за пів кроку до «червоної зони». Від завтра учні 5-11 класів усіх шкіл Львова переходять на дистанційне навчання. Також припиняють роботу усі, в тому числі приватні, заклади позашкільної освіти.