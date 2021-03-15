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15 березня 2021, Київ 21:40
Фотогалереї

Фоторепортаж: Львівський океанаріум під час карантину

Попри загальнонаціональний карантин та збільшення кількості хворих на коронавірус, у Львові дозволене функціонування закладів харчування, торгових центрів, закладів культури, галерей та інших установ із певними карантинними обмеженнями.

15 березня міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місто пербуває «за пів кроку до «червоної зони». Від завтра учні 5-11 класів усіх шкіл Львова переходять на дистанційне навчання. Також припиняють роботу усі, в тому числі приватні, заклади позашкільної освіти.
Підлітки на екскурсії в океанаріумі під час пандемії коронавірусу
1 Підлітки на екскурсії в океанаріумі під час пандемії коронавірусу
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Піраньї у львівському океанаріумі
4 Піраньї у львівському океанаріумі
Відвідувачка фотографує черепаху у львівському океанаріумі
5 Відвідувачка фотографує черепаху у львівському океанаріумі
Відвідувачі львівського океанаріуму під час пандемії коронавірусу
6 Відвідувачі львівського океанаріуму під час пандемії коронавірусу
Фронтоза у львівському океанаріумі
7 Фронтоза у львівському океанаріумі
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Риба-їжак
12 Риба-їжак

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