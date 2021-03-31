Україна має отримати 4,9 мільйона доз вакцини у квітні-травні – МОЗ

Україна має отримати 4,9 мільйона доз вакцини у квітні-травні, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на засіданні уряду.

«Я хотів би повідомити щодо укладених договорів, які є на сьогоднішній день і терміни поставок яких або вже настали, або найближчий місяць-два – тобто квітень-травень. Згідно з цими договорами, ми повинні отримати 4,9 мільйона доз вакцини протягом двох місяців. Квітень і травень цього року», – сказав Степанов.

Окрім того, «потенційно» в України є ще 1,5 мільйона доз вакцини, яку країна має отримати.

«Це наші домовленості з Європейським союзом щодо отримання вакцин, які нам обіцяють найближчим часом відправити в Україну», – додав міністр.

Він запевнив, що більшість населення України буде вакцинована протягом 2021 року.

За даними МОЗ, станом на 31 березня 2021 року першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 231 564 людини.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли понад 1,67 мільйона людей, з них 32 825 людей померли.