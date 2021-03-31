Коронавірус: за добу в Україні виявили понад 11 тисяч нових випадків COVID-19, померли 407 людей

Протягом доби 30 березня в Україні виявили 11 226 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, зокрема 491 дитину та 335 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу госпіталізували 5 558 хворих, одужали – 6 405. Померли за добу 407 пацієнтів – це найбільша кількість від початку пандемії.

За даними міністерства, за добу тестували понад 139 тисяч людей.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,67 мільйона людей, з них 32 825 людей померли.