Російська вакцина: близько тисячі москвичів захворіли на COVID-19 після щеплення

У російській столиці Москві після вакцинації другим компонентом захворіли на COVID-19 близько 1 тисячі осіб, повідомляє російська інформагенція «Інтерфакс» із посиланням на пресслужбу комплексу соціального розвитку Москви.

Там відзначили, що йдеться про вакцинованих, у кого після щеплення другим компонентом пройшло понад два тижні. З них захворіли близько 1 тисячі людей, що складає близько 0,1% вакцинованих. Про захворюваність серед тих, хто наразі отримав лише першу дозу, а також серед тих, у кого ще не минуло два тижні від другого щеплення, не повідомляється

Відзначається, що понад три чверті з числа таких хворих мають COVID-19 у легкій або безсимптомній формі. Проте формування імунітету після щеплення відбувається індивідуально, тому важливо дотримуватися запобіжних заходів.

Масова вакцинація проти COVID-19 в Москві розпочалася 4 грудня 2020 року.