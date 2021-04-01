Степанов обіцяє, що більшість українців зможуть вакцинуватися до кінця року

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повторив свої попередні заяви, що більшість населення України може бути вакцинована від коронавірусної інфекції до кінця року. Про це міністр заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Ми говоримо зараз про всі контракти – і про контракти, які, сподіваюсь, найближчими днями ще укладемо й оголосимо, ми говоримо про різних виробників. Тобто це буде не одна вакцина. Ми вважаємо, що треба перекривати максимально різними виробниками», – зауважив міністр у відповідь на запитання, чи вірить він у свій попередній прогноз.

Степанов також повідомив, що в Україну ще не прибуло жодної дози вакцини за ініціативою COVAX. «Згідно з останніми повідомленнями, ми маємо отримати перші 360 тисяч доз AstraZeneca і 117 тисяч доз Pfizer до середини квітня», – уточнив керівник МОЗ.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що уряд отримав підтвердження про додаткове постачання майже мільйона доз вакцини Pfizer/BioNTech у межах глобального механізму COVAX.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше сказав, що МОЗ планує до кінця 2021 року вакцинувати від COVID-19 не менш як 60% дорослих українців.