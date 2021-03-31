Степанов: прогнозуємо зростання кількості хворих щонайменше протягом найближчого тижня-двох

Українська влада прогнозує зростання кількості хворих на COVID-19 щонайменше протягом «найближчого тижня-двох», заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на засіданні уряду.

«Ситуація залишається достатньо напруженою. Ми прогнозуємо ще зростання кількості хворих, як наслідок, кількості госпіталізацій протягом щонайменше найближчого тижня-двох», – сказав Степанов.

Він заявив, що адаптивний карантин – «це найкраща стратегія, яка неодноразово показала свою ефективність».

«Перед Україною 34 країни Європи, де смертність вища, ніж в Україні на мільйон населення», – наголосив міністр.

Станом на 31 березня в Україні 11 регіонів перебувають у «червоній зоні». За словами Степанова, в Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях областях спостерігається стабілізація ситуації із захворюваністю.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли понад 1,67 мільйона людей, з них 32 825 людей померли.