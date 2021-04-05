МОЗ: усі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, є взаємозамінними

Усі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, є взаємозамінними, повідомило Міністерство охорони здоров’я України з посиланням на рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

«Людям, яким зробили перше щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові, можна робити друге щеплення вакциною AstraZeneca, виробленою на інших виробничих майданчиках», – заявили в МОЗ.

У відомстві розповіли, що вакцина AstraZeneca (AZD1222) виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина, виготовлена південнокорейською компанією SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), є ідентичними за складом та технологіями виготовлення.

Експерти попереджають, що вакцини різних типів та створені різними компаніями не є взаємозамінними.

«Тобто людей, які отримали першу дозу векторної вакцини AstraZeneca/Covishield, не можна щепити другою дозою вакцини іншого типу, наприклад мРНК-вакциною від Pfizer-Biontech або інактивованою вакциною CoronaVac/Sinovac, бо щодо цих препаратів недостатньо даних про взаємозамінність та вони можуть відрізнятися за технологіями виготовлення», – розповіли в МОЗ.

У відомстві гарантують, що вакцина для другого щеплення всім, хто щепився першою дозою, буде в достатній кількості та доступною.

МОЗ збільшив інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield/AstraZeneca до 12 тижнів. Відповідно, щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19 повинно розпочатись не раніше ніж в середині травня для осіб, які були щеплені в Україні першими.

Україна очікує в квітні на отримання у межах глобальної ініціативи COVAX 360 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio, яку також виробляють за ліцензією AstraZeneca у Південній Кореї.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. За даними МОЗ, уже вакцинували 291 824 людини.