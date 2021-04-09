Коронавірус: сумніви щодо вакцини AstraZeneca продовжують зменшуватися

Сумніви щодо вакцини від коронавірусного захворювання COVID-19 розробки британсько-шведської компанії AstraZeneca й Оксфордського університету з приводу того, чи не викликає її застосування незвичних тромбозів, продовжують зменшуватися. Та, попри заперечення такої небезпеки з боку регуляторних органів і експертів, низка країн через такі побоювання далі обмежує використання цієї вакцини. Але, на відміну від повного припинення щеплень цією вакциною, до якого багато країн вдалися в середині березня, нині переважно обмежують тільки її застосування для молодших людей. Причина – ймовірність смертельних тромбозів після щеплення нею, яку експерти порівнюють із імовірністю загинути від падіння літака на голову.

Регуляторні органи щодо медичних препаратів Великої Британії і Європейського союзу знову наголошують, що ймовірний зв’язок щеплення вакциною AstraZeneca і подальшого виникнення незвичних тромбозів дуже слабкий. При цьому вони наголошують на тому, наскільки рідкісні такі випадки і наскільки корисніше щеплення й цією вакциною порівняно з ризиками, які становить COVID-19 для невакцинованих людей.

Як заявили 7 квітня в Європейському агентстві медпрепаратів, такі тромбози варто зареєструвати як надзвичайно рідкісний побічний наслідок використання вакцини AstraZeneca. Ця вакцина нещодавно змінила своє торговельне найменування на Vaxzevria, але її й далі масово називають за іменем компанії-розробника.

За даними цього агентства, такі результати ретельного дослідження 86 випадків таких тромбозів після щеплення цією вакциною, що сталися в країнах Європейського економічного простору і в Великій Британії станом на 22 березня і з яких 18 були смертельними. Ці випадки стосуються приблизно 25 мільйонів осіб, прищеплених цією вакциною.

Це означає один випадок такого тромбозу більш ніж на 290 тисяч вакцинованих і один смертельний випадок майже на 1 мільйон 390 тисяч вакцинованих.

Імовірним поясненням таких тромбозів можуть бути індивідуальні особливості імунної реакції, заявили в агентстві.

Всесвітня організація охорони здоров’я, яка переглянула випадки таких тромбозів майже серед 200 мільйонів людей, що отримали щеплення цією вакциною в усьому світі, не назвала конкретних чисел цих випадків, але заявила 7 квітня, що вони «дуже рідкісні».

За словами ВООЗ, причинно-наслідковий зв’язок між щепленням вакциною AstraZeneca і такими тромбозами «імовірний, але не підтверджений».

Британія: обмеження не означають серйозної небезпеки

Органи охорони здоров’я Великої Британії, де вакцина AstraZeneca є майже що «рідною», рекомендували 7 квітня не застосовувати її для людей, молодших за 30 років. Як сказав заступник голови британського Об’єднаного комітету вакцинації й імунізації, який запровадив нову норму, Антоні Гарнден, ця рекомендація не означає ніякого серйозного занепокоєння щодо безпеки цієї вакцини – це лише реакція на «зникомо малу» ймовірність рідкісного побічного наслідку.

Низка країн уже припинила застосовувати вакцину AstraZeneca для людей молодшого віку, встановлюючи при цьому різну вікову планку – після того, як минулого місяця цю вакцину взагалі на деякий час припиняли використовувати в багатьох країнах через побоювання щодо тромбозів.

Як заявили в Великій Британії, там за наявності альтернативної вакцини будуть пропонувати людям у віці до 30 років саме альтернативу, а не вакцину AstraZeneca. В цій країні зареєстрували, що серед осіб, які отримали першу дозу щеплення цією вакциною з двох необхідних, 19 людей померли внаслідок тромбозів.

Загалом випадків таких тромбозів серед щеплених першою дозою вакцини AstraZeneca зареєстрували в Британії 79, дві третини з потерпілих були жінки. При цьому така кількість побічних випадків припала більш ніж на 20 мільйонів доз цієї вакцини, які застосували в цій країні станом на кінець березня.

Як заявили в британському медичному агентстві MHRA, пересічно такі рідкісні різновиди тромбозів стаються в чотирьох людей на мільйон, і частіше за все в молодших жінок – хоча через їхню рідкість це число важко оцінити точно.

При цьому в британському агентстві наголосили, що ніякого зв’язку між щепленням і тромбозами не доведено – але про всяк випадок людям віком до 30 років у цій країні варто, коли є можливість, пропонувати іншу вакцину. В Великій Британії застосовуються на цей час, крім цієї, також вакцини Pfizer і Moderna.

Ризики існують, але надто малі

Так само й керівниця Європейського агентства медпрепаратів, яке в ЄС відповідає за безпеку лікарських засобів, Емер Кук заявила, що не було встановлено ніякого особливого фактору ризику від використання вакцини AstraZeneca. Вона наголосила, що ризик померти від COVID-19 незрівнянно більший, ніж унаслідок побічного ефекту від застосування вакцини.

Експерти звертають увагу, що ризик таких дуже рідкісних тромбозів після щеплення вакциною AstraZeneca надзвичайно малий. Як сказав британському громадському мовцеві «Бі-бі-сі» Антоні Кокс із фармацевтичного факультету Бірмінгемського університету, цей ризик можна умовно порівняти з рівнем небезпеки «втонути в своїй ванні чи загинути від падіння літака на ваш дім».

За даними з Німеччини, які навела голова Комітету безпеки європейського регулятора медпрепаратів докторка Забіне Штраус, у цій країні повідомляли пересічно про один випадок тромбозів на 100 тисяч застосованих доз вакцини AstraZeneca. Але з інших країн, зокрема з Великої Британії, повідомлень про такий побічний ефект було значно менше.

Більшість таких випадків стосувалися жінок віком до 60 років, і вони ставалися протягом двох тижнів від вакцинації. Але, як звернув увагу інший експерт, доктор Петер Арлетт, якого цитує агентство «Асошієйтед прес», ризик тромбозів після щеплення вакциною AstraZeneca менший, ніж для здорових жінок унаслідок використання протизаплідних таблеток.

Важлива складова всесвітньої програми

Вакцина AstraZeneca – вкрай важлива складова загальносвітової вакцинації від COVID-19. Вона значно дешевша за інші, і вимоги до умов її зберігання значно менш суворі. Саме тому ця вакцина, яка виробляється в низці країн світу, критично важлива для підтриманої ООН програми забезпечення вакцинації найбідніших країн світу, відомої як COVAX. Її на цей час застосовують уже більш ніж у 110 країнах світу, з них більш ніж у сотні – саме за ініціативою COVAX.

Ця ініціатива, зокрема, планує до кінця травня забезпечити для 142 країн понад 238 мільйонів доз вакцини. З них 237 мільйонів мають скласти вакцини AstraZeneca, ще трохи більше ніж 1 мільйон – вакцини Pfizer. На цей час 102 країни й території з учасниць програми отримали вже майже 38,4 мільйона доз.

Вакцини AstraZeneca, вироблені в Індії під торговельним позначенням CoviShield, отримала й Україна.

І чимало країн заявили, що продовжать щеплення вакциною AstraZeneca – але візьмуть до уваги застереження дослідників. Найчастіший захід – тимчасове припинення застосування цієї вакцини, чи принаймні рекомендації не застосовувати її, для умовно молодших осіб.

Хтось обмежує, хтось ні

У Великій Британії, як уже згадувалося, її нині не радять давати людям до 30 років. В інших країнах такі обмеження значно вищі.

Наприклад, у Швеції й Фінляндії цю вакцину не застосовують для людей, молодших від 65 років, у Німеччині, Нідерландах, Італії, Іспанії, Португалії, Естонії, Північній Македонії, Південній Кореї чи Філіппінах для молодших від 60, у Бельгії, Франції й Канаді для молодших від 55, в Австралії для молодших від 50. Ці обмеження планують переглянути через деякий час.

А в деяких інших країнах наразі не планують ніяких обмежень у використанні цієї вакцини – або вже зняли такі обмеження, що були запроваджені раніше. Серед таких країн – наприклад, Австрія, Болгарія, Бразилія, Ісландія, Кіпр, Латвія, Литва, Румунія, Таїланд, Угорщина тощо.

У низці ж інших країн, навпаки, використання вакцини AstraZeneca й далі тимчасово припинене – серед таких, наприклад, Данія чи Норвегія. Там рішення щодо цієї вакцини мають ухвалити наступними тижнями.