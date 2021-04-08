Європейські фахівці вирішили додати ризик тромбів до можливих дуже рідкісних побічних наслідків вакцини AstraZeneca

Агентство, що відповідає за безпеку ліків у Європейському союзі, а також відповідне державне відомство у Великій Британії заявили про визнання ознак можливого зв’язку між щепленнями від коронавірусу вакциною AstraZeneca та рідкісними випадками незвичайних проблем зі згортанням крові.

Але і європейське агентство в Амстердамі, і британське відомство одночасно наголосили 7 квітня, що користь від вакцини AstraZeneca переважає ризики, тому вони далі рекомендують її використовувати з певними зауваженнями.

Вакцину AstraZeneca масово використовують у Великій Британії, в Європейському союзі та в інших країнах, зокрема в Україні, але у США Управління з продовольства і медикаментів ще не видало дозволу на цю вакцину.

Ризик померти від коронавірусу набагато більший, ніж ризик померти від можливих побічних наслідків

Європейське агентство лікарських засобів у середу заявило, що рідкісні випадки тромбів у людей після щеплення тепер визнані як можливий побічний наслідок вакцини AstraZeneca, і ця інформація буде внесена в опис препарату.

Агентство заявило, що людей, яким роблять щеплення, треба інформувати, щоб вони могли розпізнавати ранні симптоми можливих проблем і швидко звертатися до лікарів, якщо потрібно.

«Ризик померти від коронавірусу набагато більший, ніж ризик померти від можливих побічних наслідків», – сказала виконавчий директор агентства Емер Кук.

Про проблеми окремих випадків з тромбами у людей після щеплення вакциною AstraZeneca стало широко відомо у березні і низка країн призупиняла використання тієї вакцини.

Згодом після перших висновків Європейського агентства лікарських засобів, що користь вакцини переважає можливі загрози, більшість країн відновила щеплення, але в деяких країнах запровадили вікові обмеження, уникаючи використання вакцини AstraZeneca для молодших людей.

Британське відомство, яке регулює використання ліків, 7 квітня також заявило, що враховує рідкісні випадки тромбозу у людей після щеплення вакциною AstraZeneca.

У Британії вирішили не пропонувати вакцину для людей віком до 30 років.

Але британські медики також наголосили на тому, що тромбоз після щеплень надзвичайно рідкісний, а програму щеплень в країні назвали надзвичайно успішною.

У Великій Британії першу дозу вакцин ввели вже понад 31 мільйону людей, і більшість з них – понад 18 мільйонів отримали вакцину AstraZeneca.

Коментатори кажуть, що останні новини є ударом для так званої «оксфордської» вакцини AstraZeneca, яка виробляється масово і є однією з найдешевших у світі.

Вакцина AstraZeneca також не вимагає надзвичайно низьких температур для зберігання й транспортування, тому вважається доступнішою для більшості країн світу.

Науковці досліджують кілька можливих пояснень випадків утворення тромбів у мозку: одна з теорій полягає у тому, що вакцина може у рідкісних випадках викликати незвичайну імунну реакцію, а інша – у тому, що причину можуть викликати жіночі протизаплідні пігулки.

Але багато фахівців наголошують на тому, що чітко говорити про те, чи створює вакцина AstraZeneca проблеми, зараз ще не можна.