«Є погіршення ситуації» – медичний чиновник про COVID-19 на Львівщині

За попередню добу із діагнозом COVID-19 у Львівській області шпиталізували 320 людей. Загалом у лікарнях Львова та області перебуває понад 3400 пацієнтів, найбільше – в лікарні швидкої допомоги (523). У реанімації – 245 хворих, з них на апаратах штучної вентиляції легень – 74.

За словами керівника департаменту охорони здоров’я Львівщини Ореста Чемериса, на сьогодні роблять багато ПЛР-тестів і тому виявляють багатьох інфікованих.

«Хворих у тяжкому стані – більше. Якщо ми багато виявляємо інфікованих під час тестів, то це є тим елементом, за допомогою якого можемо стабілізувати ситуацію. Хоча про це ще зарано говорити. Щось прогнозувати наразі складно, чи вже маємо критичну ситуацію. Ми зараз маємо пік щодо показників. В останні дні по 140–170 викликів швидкої допомоги до пацієнтів із COVID-19. В останні дні є погіршення ситуації», – каже Орест Чемерис.

У міських лікарнях Львова зайнято близько 70% ліжок для хворих на COVID-19. Тут загалом облаштували 1578 ліжок, з них вільних – понад 450.

«Медичні працівники продовжують фіксувати збільшення хворих на коронавірус, зокрема збільшується кількість тих, які потребують госпіталізації у медичні заклади. Це хворі у тяжких станах, з тяжким перебігом хвороби. Тому ми наполегливо просимо усіх не легковажити здоров’ям і дотримуватися карантинних обмежень, аби вберегти своє життя та життя своїх близьких», – наголосила керівниця міського управління охорони здоров’я Леся Кобецька.

Заступник голови Стрийської районної ради Юрій Вінярський повідомив у фейсбуці, що в Стрийському районі Львівської області в лікарнях закінчуються місця для пацієнтів із COVID-19. Хворих можуть відправляти в медичні заклади Івано-Франківщини. У цій області пік захворюваності минув.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 6 квітня заявив про зменшення кількості нових захворювань на COVID-19 в Івано-Франківській, Чернівецькій і Закарпатській областях. Ці регіони можуть вивести з «червоної» карантинної зони у найближчі дні, якщо ситуація буде стабільною. Завантаженість ліжок із киснем в Івано-Франківській області становить понад 40%.