Ізраїль завершив локдаун. Як їм це вдалося?

На тлі стрімкої вакцинації населення, Ізраїль вийшов з локдауну: відновили роботу ресторани, готелі, навчальні заклади, релігійні установи тощо. Через незначну кількість хворих на COVID-19, в країні зачиняються ковідні відділення лікарень. За офіційними даними, станом на 2 квітня в Ізраїлі на коронавірус хворіє 6581 людина.

За темпами щеплень проти коронавірусу, Ізраїль – світовий лідер. Населення країни становить понад 9 мільйонів людей. Більш ніж 5,2 мільйона дорослих отримали, принаймні, одну дозу вакцини, з них 4,8 мільйона щепилися двічі. Відтак, наразі, майже 52% громадян країни повністю вакциновані.

Наразі Ізраїль готується розпочати вакцинацію дітей, оскільки нові штами коронавірусу серйозно вражають не лише літніх людей, а й молодих. Про це в ефірі Свобода Live розповів лікар-анестезіолог з Тель-Авіва Борис Бриль.

В країні завершують дослідження щодо ефективності вакцини Pfizer для дітей 12-16 років. Результати мають бути завтра-післязавтра, каже Бриль. Після чого Ізраїль почне досліджувати ефекивтість вакцини для дітей 8-12 років.

Вакцинація: як їм це вдалося?

Загалом, влада Ізраїлю була дуже наполегливою у перемовинах з компанією-виробником вакцин Pfizer, розповів в інтерв'ю Bloomberg гендиректор компанії Альберт Бурла. За словами Бурли, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху телефонував йому 30 разів, іноді й посеред ночі. Нетаньяху постійно щось уточнював, на кшталт, чи можна вакцинувати школярів або вагітних. «Пане прем'єре, зараз третя година ночі», – якось відповів йому Бурла, але Нетаньяху усе одно продовжував запитувати.

Пандемія в Ізраїлі протікала так само важко, як і в інших країнах світу. Влада тричі запроваджувала загальнонаціональний локдаун: зачиняли школи, торгові центри, спортзали, кафе та ресторани. Людям заборонялося покидати свої домівки далі аніж на 500 метрів. Останній локдаун Ізраїль запровадив ,коли в країні вже стартувала масова вакцинація. Планували, що карантин триватиме пару тижнів, натомість, обмеження послабили лише наприкінці лютого цього року.

«Наразі країна повністю вйшла з локдауну. Закрилися майже усі відділення лікарень, де приймали хворих на коронавірус. Лишилися, буквально, одиниці. На лікування поступають або невакциновані громадяни, або ж ті, що вакцинувалися, але були на імунно-супресивній терапії. Це терапія, що пов'язана з онкологією і не дозволяє виробляти антитіла», – каже лікар Борис Бриль.

Ізраїль – єдина країна світу, котра мала безперебійні поставки вакцини Pfizer. Цьому є декілька пояснень: за умови, якщо поставки вакцин будуть масштабними та безперебійними, прем'єр Нетаньяху пообіцяв організувати одну з найшвидших кампаній з вакцинації населення у світі та оперативно поділитися даними про її вплив на пандемію. Для Pfizer це також була непогана пропозіциї: компанія отримала надійний майданчик для продовження дослідження свого препарату, адже Ізраїль має, відносно, невеликим населенням та високий ступінь цифровізації даних. Електронними медичними картками користується 99% населення країни відзначає Blooberg.

Ще одним фактором, що підштовхнув Pfizer укласти договір про безперебійну поставку вакцини до Ізраїлю, стала ціна, яку запропонувала держава. На початку року видання Jerusalem Post повідомляло, що за вакцинацію однієї людини Ізраїль платить близько 47 доларів. Видання Bloomberg повідомляло про 30 доларів, що удвічі дорожче від тієї ціни, яку платить США. Сам Нетаньяху, відмовився обговорювати вартість вакцини, посилаючись на конфіденційність угоди.

Для самого Нетаньяху успішна кампанія з вакцинації була ще й важливим політичним завданням, відмінне виконання якого дозволило б йому переобратися на пост прем'єра після парламентських виборів, котрі відбулися 23 березня.

Вакцинація в країні почалася 20 грудня 2020 року. У першу чергу щеплювали людей, старших 60 років, а також тих, хто має хронічні захворювання. Згодом до вакцинації допустили людей, котрим понад 50 років, після чого – дітей віком від 16 до 18. Підлітків поспішали щепити спеціально перед початком навчання.

Ізраїль: життя після пандемії

«Ми продовжуємо носити маски на роботі та у приміщеннях. Але на вулиці масковий режим зняли. Багато хто обурюється, мовляв навіщо взагалі носити маски. Але оскільки вакциновані не всі 100% населення, зокрема й діти. Крім того, нові штами вірусу вражають більше молодих людей і дітей», – каже лікар Борис Бриль

Як зазначає ізраїльське видання The Jerusalem Post наразі у переліку невакцинованих є 2,5 мільйона дітей та близького одного мільйона дорослих.

За офіційними даними, протягом доби на коронавірус в Ізраїлі захворіла 251 людина. Статистика попередніх днів свідчить, що стрибків захворюваності в країні немає і пандемія дійсно йде на спад.

За словами Бриля, здебільшого до статистики інфікованих потрапляють невакциновані громадяни, а також ті, хто хворіє у легкій формі, оскільки ефективність вакцини Pfizer складає 94-95%, тому хворі все рівно будуть з'являтися, говорить лікар.

Усі вакциновані громадяни Ізраїлю отримують так звані «зелені паспорти» – спеціальний документ, котрий дає можливість безперешкодно відвідувати кафе, ресторани, спортзали, концерти тощо. Крім того, «зелений паспорт» дозволяє відвідати Грецію та Кіпр, без необхідності ізолюватися після перетину кордону. Відповідну угоду підписали лідери країн.

«Ті громадяни, котрі не вакцинувалися і не перехворіли, не мають «зеленого паспорту». Кожні три дні така людина має здавати ПЛР-тест. Зокрема, хто працює в медицині, чи хоче відвідувати кафе, спортклуби і таке інше. Негативного ПЛР–тесту достатньо, щоби людина жила без обмежень», – зазначає лікар Борис Бриль.