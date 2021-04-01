Президентка Молдови заявила про зловживання при розподілі вакцин проти COVID-19

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що майже 700 доз вакцин проти COVID-19, призначених для медичних працівників та критично вразливих груп, були насправді використані для щеплень державних службовців та членів їхніх родин. Ідеться, зокрема, про співробітників Міністерства оборони та регіональних органів влади.

«Першу дозу Pfizer-BioNTech отримали 688 осіб у категорії «родичі». Це ганебно, і це знецінює наші зусилля отримати більше вакцин з-за кордону», – заявила Санду молдовському телеканалу Jurnal.

Молдова, одна з найбідніших країн Європи, відстає від більшості країн континенту у кампанії вакцинації та вітає пожертви дружніх урядів. Перша партія з 14 400 доз вакцини Pfizer за глобальною схемою COVAX надійшла до Молдови в березні.

Наразі країна отримала 110 970 доз різних вакцин. Населення Молдови становить понад 4 мільйони людей (включно з Придністров’ям, яке Кишинів фактично не контролює).