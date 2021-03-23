В Ізраїлі проходять четверті за два роки парламентські вибори

В Ізраїлі 23 березня проходять четверті за два роки парламентські вибори, Біньямін Нетаньягу прагне продовжити своє 12-річне правління на посаді прем’єр-міністра.

Очікується, що права партія «Лікуд» Нетаньягу отримає найбільше голосів. Втім жодна партія ніколи не отримувала абсолютної більшості в 120-місному Кнесеті.

Нетаньягу на цих виборах робить ставку на успішно проведену вакцинацію проти COVID-19 та на відновлення економіки. Близько половини ізраїльтян нині провакциновані, що робить Ізраїль країною-лідером у світі з вакцинації.

71-річний Нетаньягу також домагається успіхів у встановленні дипломатичних відносин з монархіями Перської затоки, Суданом і Марокко, послаблюючи регіональну ізоляцію Держави Ізраїль.

Прем’єр-міністр втім фігурує у справі про звинувачення в хабарництві та корупції, які заперечує. Критики кажуть: його мета – проштовхнути в парламенті законопроєкт, який зупинить судовий розгляд проти нього.

Найбільшим суперником Нетаньягу на виборах вважають Яіра Лапіда з партії «Єш Атід», що може взяти близько 60 місць у Кнесеті.