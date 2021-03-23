Нетаньягу стверджує, що зробив Ізраїль «країною вакцинації». Чи це допоможе йому на виборах?

ЄРУСАЛИМ – Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив про те, що Ізраїль став «країною вакцинації» і переміг COVID-19. Але навіть цього може бути недостатньо, щоб виборці з обов’язковими масками на обличчі проголосували за нього у вівторок, пише агентство Ruuters.

Нетаньягу, який перетворив світове лідерство Ізраїлю у впровадженні вакцин на головну ідею своєї виборчої кампанії на – четвертих за два роки – загальних виборах, оцінив свої шанси після оприлюднення останніх соціологічних опитувань напередодні голосування.

«Мені досі не вистачає одного чи двох [парламентських] місць, щоб отримати стабільний уряд», – сказав він у неділю Військовому радіо Ізраїлю. Ця заява може бути стратегією мотивувати прихильників його правої партії «Лікуд» прийти та проголосувати.

Соціологія показує зростання «Лікуду» в ході кампанії, бо коаліція консервативних та ультраортодоксальних єврейських партій на чолі з Нетаньягу має близько 60 місць, але і цього ще недостатньо для більшості у парламенті (кнесеті), що складається зі 120 членів.

Але опитування вказують, що потенційний, хоч і малоймовірний союз лівих, центристських та правих партій на чолі з центристом Яіром Лапідом, найбільшим супротивником Нетаньягу в опитуваннях, з партії «Єш Атід», може також узяти близько 60 місць.

Ще ніколи жодна партія не здобувала парламентську монобільшість на виборах в Ізраїлі.

У перегонах з неясним лідером результати виборів можуть бути лише початковою точкою, а те, чи далі керуватиме Ізраїлем «король Бібі», визначиться у закритих коаліційних перемовинах.

Пройшли часи величезних білбордів із рукостисканням Нетаньягу із союзником Дональдом Трампом, який програв на президентських виборах в США у листопаді.

А з часу, як Білий Дім очолив демократ Джо Байден, майже не було натяку на дипломатичні рухи США, які могли б посприяти виборчим шансам Нетаньягу.

71-річний політик, який керує країною найдовше в історії, натомість зосередив свою увагу на перетворенні високотехнологічного Ізраїлю на те, що він назвав «країною вакцинації».

Майже половина населення отримала щеплення надзвичайно швидко, що викликало світове схвалення дій Нетаньягу, але водночас і заклики до Ізраїлю зробити більше для забезпечення вакцинами палестинців на територіях, які він окупував.

«Ми чемпіони світу з боротьби з коронавірусом… Я привіз мільйони доз вакцини і привезу ще мільйони», – сказав Нетаньягу під час свого передвиборного турне, виходячи на сцену у численних виборчих заходах щодня і в багатьох інтерв’ю із наближенням дня виборів.

Політичні опоненти стверджують, що він неправильно діяв щодо приборкання пандемії від початку. Вони вказують на потребу у трьох загальнодержавних локдаунах та звинувачують його в ігноруванні порушників усередині ультраортодоксальної спільноти, яка є основною базою для його партнерів по коаліції.

«Одержимий» вакцинами та економікою

Для Нетаньягу публічна похвала від Альберта Боурли, керівника фармацевтичної компанії Pfizer, основного постачальника вакцин для Ізраїлю, була «виборчим золотом». Боурла розповів тамтешньому телеканалу «Канал 12», що прем’єр-міністр дзвонив йому 30 разів, навіть о третій ночі, щоб укласти угоду про постачання.

«Так само, як я був одержимий тим, щоб привезти вакцини, я буду одержимий нашою економікою», – сказав Нетаньягу Військовому радіо, обіцяючи більше грошових виплат усім громадянам Ізраїлю та бізнесу, який переживає труднощі.

Але після трьох виборів за останні два роки громадяни мали достатньо часу, щоб сформувати свою думку про Нетаньягу, який знову іде на вибори майже через чверть століття після дня, коли він вперше став прем’єр-міністром.

Попри корупційні звинувачення, які він відкидає, щотижневі вуличні протести, суд, який пришвидшився після голосувань у квітні та вересні 2019 року та минулого березня, Нетаньягу зумів залишитися на чолі Ізраїлю.

Цього разу багато що залежить від потенційного володаря «золотої акції» Нафталі Беннета, який очолює крайню націоналістичну партію «Яміна» і колись був міністром оборони в уряді Нетаньягу.

Без підтримки Беннета, за даними опитувань, ані коаліція на чолі з Нетаньягу, ані його супротивники не матимуть достатньо місць у парламенті для більшості.

До того ж, арабські виборці також можуть перехилити терези за шість років після того, як Нетаньягу, викликавши звинувачення в расизмі, заявив у день виборів, що вони «натовпом йшли на виборчі дільниці», щоб позбавити його шансу на правий уряд.

Нині ж він розміщує білборди «Лікуду» арабською та виступав у кількох ізраїльських містах, населених арабами.

Дивлячись на політичний безлад у своїй країні, жителі Ізраїлю просто цікавляться, чи чекати їм ще й на п’яті вибори.