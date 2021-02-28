Виступав у Криму – не заїдеш в Ізраїль? Асоціація акторів «Маген» хоче заборонити гастролі в Ізраїлі російським зіркам, які незаконно відвідували анексований Крим. Причина – пропаганда окупації. У стоп-листі – 59 російських знаменитостей. Серед них – відомі за межами країни Філіп Кіркоров, Ольга Бузова, Лоліта Мілявська, Діма Білан, Валерія, Сергій Лазарєв, Поліна Гагаріна, Ксенія Бородіна та Світлана Ходченкова. Чи правда, що Ізраїль може покарати за гастролі на анексованому півострові? Що про це кажуть співачка Лоліта та продюсер Йосип Пригожин?