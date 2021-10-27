Зеленський відповів на петицію Кондратюка щодо заборони концертів російських артистів

Офіс президента 27 жовтня оприлюднив відповідь Володимира Зеленського на петицію телеведучого Ігоря Кондратюка щодо заборони концертної діяльності артистів із Росії в Україні.

Президент вказав на закон «Про кінематографію», за яким Міністерство культури та інформаційної політики вже уповноважене складати Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Цей перелік поповнюється на основі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Людям із переліку, зазначають у адміністрації президента, заборонені, зокрема, гастролі в Україні.

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«Відповідно до Закону СБУ у встановленому порядку розглядає та надає організатору гастрольного заходу відповідь на запит про наявність або відсутність законних підстав для недопущення громадянина держави-агресора до участі у гастрольному заході. Також передбачена відповідальність за порушення вимог цього Закону», – йдеться у відповіді.

Зеленський також вказує на положення закону про телебачення і радіомовлення, за яким канали не мають права транслювати програми за участі артистів із Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Водночас президент, згідно з повідомленням, «з метою забезпечення безпеки України, захисту національних інтересів та національного культурного простору» надіслав петицію прем’єр-міністру Денису Шмигалю, секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову та голові СБУ Івану Баканову.

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Він нібито адресував їм прохання «доручити відповідно до компетенції опрацювати внесені пропозиції, проаналізувати стан дотримання вимог відповідного законодавства, зокрема Закону України «Про гастрольні заходи в Україні» в частині проведення гастрольних заходів, учасниками яких є громадяни держави-агресора, опрацювати питання щодо удосконалення системи їх організації та проведення, посилення відповідальності за порушення вимог вказаного Закону».

Петиція з вимогою повної заборони концертної діяльності артистів із Росії до повернення Криму в склад України та відновлення Україною контролю над своїми східними кордонами набрала на сайті президента 25 тисяч голосів 10 жовтня.

Ініціатор петиції, телеведучий та громадський діяч Ігор Кондратюк пропонував повністю заборонити виступи в Україні артистам із Росії, зробивши виняток для тих, які публічно виступили проти російської агресії. Кондратюк обґрунтував свою позицію тим, що «неприродньо, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окупованих ними українців».