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За репера Моргенштерна взявся Слідчий комітет Росії – перевірить його слова про День перемоги

Російський репер Алішер Валєєв (Моргенштерн)

Голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін доручив перевірити висловлювання репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) про День перемоги, йдеться на сайті російського відомства.

Згідно з повідомленням, до комітету звернулися представники ветеранської організації.

«Реакція ветеранів обумовлена висловлюваннями Моргенштерна, які ображають історичну пам’ять захисників Вітчизни, тих, хто воював та загинув у роки Великої вітчизняної війни», – йдеться на сайті.

Раніше в інтерв’ю Ксенії Собчак Моргенштерн сказав: «Я не розумію свята Перемоги, яка відбулася 76 років тому. З року в рік на це витрачаються мільйони, щось святкують, щось намагаються – не знаю, може, це якісь «скрєпи»? Напевно, пишатися просто нема чим».

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Після цього громадський рух «Ветерани Росії» заявив, що звернеться зі скаргою до Генпрокуратури та Слідчого комітету. Моргенштерн пізніше на своїй сторінці в соцмережі опублікував вибачення і сказав, що його слова вирвали з контексту.

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