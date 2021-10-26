За репера Моргенштерна взявся Слідчий комітет Росії – перевірить його слова про День перемоги

Голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін доручив перевірити висловлювання репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) про День перемоги, йдеться на сайті російського відомства.

Згідно з повідомленням, до комітету звернулися представники ветеранської організації.

«Реакція ветеранів обумовлена висловлюваннями Моргенштерна, які ображають історичну пам’ять захисників Вітчизни, тих, хто воював та загинув у роки Великої вітчизняної війни», – йдеться на сайті.

Раніше в інтерв’ю Ксенії Собчак Моргенштерн сказав: «Я не розумію свята Перемоги, яка відбулася 76 років тому. З року в рік на це витрачаються мільйони, щось святкують, щось намагаються – не знаю, може, це якісь «скрєпи»? Напевно, пишатися просто нема чим».

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Після цього громадський рух «Ветерани Росії» заявив, що звернеться зі скаргою до Генпрокуратури та Слідчого комітету. Моргенштерн пізніше на своїй сторінці в соцмережі опублікував вибачення і сказав, що його слова вирвали з контексту.