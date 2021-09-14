У СБУ відмовилися сказати, що чекає Моргенштерна в разі приїзду в Україну

У Службі безпеки України відмовилися розголошувати, які рекомендації надали Державній прикордонній службі у випадку, якщо російський репер Алішер Валєєв (Моргенштерн) спробує перетнути український кордон.

«Це інформування в рамках міжвідомчої взаємодії. Сам документ розголошувати не можу», – заявив у коментарі Радіо Свобода речник СБУ Артем Дехтяренко.

У ДПСУ також відмовилися давати коментарі з цього приводу.

Раніше в СБУ заявили, що проведення концертів Моргенштерна в Україні заборонено.

За даними ЗМІ, на листопад репер запланував три концерти в Україні: у Києві, Харкові й Запоріжжі.

29 червня Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням Служби безпеки внесло Алішера Валєєва в перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України і яким в’їзд до країни заборонений.

Валєєв оскаржив своє внесення до «чорного списку» в українському суді.

В СБУ заявили, що її позиція щодо внесення Валєєва-Моргенштерна до списку аргументована, і служба готова обстоювати її в суді.