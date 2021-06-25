В Окружному адмінсуді заявили, що поки відклали позов Моргенштерна до СБУ

Окружний адміністративний суд Києва «залишив без руху» позов Алішера Моргенштерна (Алішера Валєєва) до Служби безпеки України. Про це повідомили в ОАСК у відповідь на запит Радіо Свобода.

«При розгляді питання відкриття провадження за вказаним позовом, суд встановив, що позовна заява подана без додержання вимог, встановлених статтями 160,161 Кодексу адміністративного судочинства України», – мовиться в повідомленні.

В ОАСК зазначили, що з огляду на це, суд залишив без руху вказаний позов та встановив строк для усунення недоліків.

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) до Служби безпеки України щодо внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, повідомила 17 червня пресслужба ОАСК.

За даними суду, позивач також просить визнати протиправним і скасувати наказ МКІП, датований квітнем 2021 року про оновлення відповідного переліку і внесення до нього Валєєва.

Окрім цього, Моргенштерн просить ОАСК «витребувати у Служби безпеки України постанову про заборону йому в’їзду в Україну».

29 квітня Міністерство культури й інформаційної політики внесло російського репера Моргенштерна до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. До такого кроку Мінкульт вдався за поданням Служби безпеки.

У грудні 2020 року СБУ повідомляла на запит Радіо Свобода, що перевіряла російського репера Моргенштерна на предмет підстав про недопущення в Україну раніше того року і не виявила причин для відмови йому у в’їзді до країни.

Сам Моргенштерн повідомляв, що мав намір на початку літа 2021 року перетнути кордон України та виступити з концертами. Це повідомлення російського репера викликало критику в мережі щодо гастролей, які він анонсував у Києві, Харкові і Запоріжжі.

Моргенштерн раніше заявляв у пресі, що не розглядає «кримський ринок» для концертів, бо потім його не впустять на материкову Україну.