В СБУ відреагували на позов Моргенштерна

Служба безпеки України діє виключно в рамках законодавства і готова захищати свою позицію в суді, заявив речник СБУ Артем Дехтяренко, коментуючи позов від російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) щодо внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

«Служба безпеки України діє виключно в рамках законодавства і у листі, надісланому на Міністерство культури та інформаційної політики України міститься аргументована позиція, чому СБУ рекомендує включити дану особу до переліку. Ми стоїмо на сторожі національних інтересів України і готові захищати нашу позицію у суді», – заявив Дехтяренко у коментарі Радіо Свобода.

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) до Служби безпеки України щодо внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, повідомила 17 червня пресслужба ОАСК.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за цим адміністративним позовом.

«Позивач просить ОАСК визнати протиправними дії СБУ стосовно підготовки документів і звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо внесення громадянина Російської Федерації Алішера Валєєва (сценічне ім’я MORGENSHERN) до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці», – повідомили в ОАСК.

За даними суду, позивач також просить визнати протиправним і скасувати наказ МКІП, датований квітнем 2021 року про оновлення відповідного переліку і внесення до нього Валєєва.

Окрім цього, Моргенштерн просить ОАСК «витребувати у Служби безпеки України постанову про заборону йому в’їзду в Україну».

29 квітня Міністерство культури й інформаційної політики внесло російського репера Моргенштерна до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. До такого кроку Мінкульт вдався за поданням Служби безпеки.

У грудні 2020 року СБУ повідомляла на запит Радіо Свобода, що перевіряла російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) на предмет підстав про недопущення в Україну раніше того року і не виявила причин для відмови йому у в’їзді до країни.

Сам Моргенштерн повідомляв, що мав намір на початку літа 2021 року перетнути кордон України та виступити з концертами. Це повідомлення російського репера викликало критику в мережі щодо гастролей, які він анонсував у Києві, Харкові і Запоріжжі.

Моргенштерн раніше заявляв у пресі, що не розглядає «кримський ринок» для концертів, бо потім його не впустять на материкову Україну.