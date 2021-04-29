Мінкульт вніс Моргенштерна до списку осіб, які загрожують нацбезпеці

Міністерство культури та інформаційної політики внесло російського репера Валєєва Алішера (Моргенштерна) до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Про це міністерство повідомляє 29 квітня.

До такого кроку Мінкульт вдався за поданням Служби безпеки, йдеться в заяві.

«22 квітня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Валєєва Алішера Тагіровича. Відповідним наказом МКІП від 28 квітня 2021 реп-виконавця та музиканта Валєєва Алішера Тагіровича було включено до переліку», – повідомляє пресслужба Мінкульту.

У відомстві звертають увагу на те, що воно не має повноважень вирішувати, вносити людину до цього переліку чи ні, тож ця процедура здійснюється автоматично.

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Наразі в переліку осіб, які загрожують національній безпеці України, 181 людина.

У грудні 2020 року СБУ повідомляла на запит Радіо Свобода, що перевіряла російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) на предмет підстав про недопущення в Україну раніше того року і не виявила причин для відмови йому у в’їзді до країни.

Сам Моргенштерн повідомляв, що має намір на початку літа 2021 року перетнути кордон України та виступити з концертами. Це повідомлення російського репера викликало критику в мережі щодо гастролей, які він анонсував у Києві, Харкові і Запоріжжі.

Моргенштерн раніше заявляв у пресі, що не розглядає «кримський ринок» для концертів, бо потім його не впустять на материкову Україну.