Російському блогеру прикордонники заборонили в’їзд в Україну

У Держприкордонслужбі України повідомили про заборону на в’їзд в Україну росіянинові-блогеру через незаконні відвідини Криму після його анексії Росією.

«Учора ввечері до Чорноморського порту теплоходом з Туреччини прибув громадянин Російської Федерації. Чоловік виявився відомим російським блогером, що брав участь у популярних реаліті-шоу «Дом-2» та «Весільний розмір 2». Під час бесіди з прикордонниками росіянин підтвердив факт перебування на тимчасово окупованій території АР Крим у 2016 році, та повідомив, що на півострів потрапив поромним сполученням через закритий пункт пропуску «Керч», – йдеться в повідомленні.

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У ДПСУ повідомили, що за порушення українського законодавства росіянину заборонили в’їзд в Україну терміном на три роки.

У відомстві не вказують імені блогера. ЗМІ зауважують, що може йтися про Сергія Пинзаря, який в соцмережах останніми днями ділився фото з Туреччини, а на світлині ДПСУ зображений чоловік у тому ж одязі, в якому Пинзарь позував на відпочинку. Сам чоловік ситуацію публічно не коментував. Сергій Пинзарь був учасником російських реаліті-шоу і має понад 750 тисяч підписників у Instagram.