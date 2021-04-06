У ДПСУ заперечують, що в Україну не пускають іноземців «призовного віку»

У Держприкордонслужбі спростовують інформацію, поширену білоруськими ЗМІ, буцімто Україна відмовляє іноземцям, зокрема, білорусам у перетині кордону, зважаючи на їхнє громадянство чи призовний вік. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

«У законодавстві, яке передбачає перетин кордону іноземцями, визначено, що іноземні громадяни повинні мати належні паспортні документи, а також підтвердити мету своєї подорожі в Україну. Якщо цього не буде зроблено – таким громадянам може бути відмовлено у в’їзді. Інших моментів виокремлення іноземців за віком, за статтю, приналежністю до країни – таких норм немає», – повідомив Демченко.

Речник додав, що співробітники ДПСУ керуються виключно нормами законодався, які регламентують перетин кордону України. Водночас, застосовують додаткові обмеження, пов’язані поширенням COVID-19: іноземці повинні мати поліс страхування і негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону.

Білоруські ЗМІ 4 квітня повідомили, що їхні співвітчизники заявляють про випадки, коли їх не впустили до України. Один із героїв матеріалу – Олександр, який намагався потрапити з Мінська до Одеси, де працює за офіційним трудовим договором. За словами чоловіка, українські прикордонники його не впустили, і в «неформальній бесіді сказали, що є розпорядження керівництва країни не впускати без підстав на те». Чоловік дійшов висновку, що це, ймовірно, пов’язано з ескалацією з боку Росії.

Білоруські ЗМІ заявляють, посилаючись на коментарі героїв матеріалу, що Україна суворо відбирає, кому з іноземців дозволяти перетин кордону, а в’їзд забороняють не лише білорусам.