Нові докази перекидання військових Росії до кордону з Україною. Чого очікувати?

Дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) опублікувала нові докази перекидання до українського кордону російської військової техніки із закритими номерними знаками, повідомляє телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

CIT вивчив два відео, викладені у твітері користувачем @GirkinGirkin. На обох відео видно вантажівки, які буксирують гаубиці «Мста-Б». Дослідники встановили, що відео знято в районі Ростова-на-Дону на трасі М4, яка на північ від місця зйомки проходить близько до кордону з Україною.

Четвертого квітня цей же користувач мережі «Твітер» опублікував відео, на якому на залізничних платформах стоять танки Т-72БЗ. Розслідувачі встановили, що ця платформа належить 74-й гвардійської мотострілецькій бригаді, яка базується в Юрзі, що в Кемеровській області Росії.

(Conflict Intelligence Team – група російських незалежних блогерів, які розслідують збройні конфлікти з відкритих джерел. Зокрема, CIT розслідувала війни на Донбасі і в Сирії)

Засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв розповів телеканалу «Настоящее время», куди, на думку розслідувачів, може рухатися ця техніка і навіщо Росії стягувати війська на кордон із Україною:

– Росія протягом 7 років періодично стягує техніку до українського кордону. Хіба є щось незвичайне в перекиданні в цьому році?

Ми бачимо все нові і нові потяги, які привозять техніку

– Навчання – це сезонне явище, і постійно відбувається така істерика в ЗМІ, що стягують війська до кордону. Але, відповідаючи на такий аргумент, я б сказав, що ті навчання, які були заплановані в Криму і в Південному військовому окрузі, вони закінчилися ще 20 березня, а після 20 березня ми не бачимо сигналів, що техніка їде від кордону до місць дислокації. Навпаки, ми бачимо все нові і нові потяги, які привозять техніку. Більш того, той потяг, який ви зараз згадали, який рухається із Юрги, він приїде до кордону тільки, приблизно, до 11 квітня, тобто через місяць після закінчення навчань.

Окрім того, представник пресслужби Південного військового округу говорив, що це просто вчення, знову ж таки, він так коментував ці новини, однак, як ми бачимо, той же потяг, який прямує з [Юрги], в якого навчання відбуваються завжди окремо від інших військових округів – вони не відбуваються по всій Росії одночасно в цьому місці, тому що занадто далеко везти техніку

– Можна зрозуміти із подальшої траєкторії руху техніки – ця російська техніка рухається до прикордонних із Україною Харківської та Сумської областей, або, можна припустити, що вона рухається далі до непідконтрольної території Донбасу?

– Ми бачимо частину техніки, яка вивантажується у Воронезькій області, в Білгородській області – ближче до Харкова. Плюс значна частина техніки їде у Крим. Частина техніки проїжджає уздовж Ростовської області, можливо, заверне у бік Матвієвого Кургану і так далі. Поки, звичайно, ми нікого не бачили, щоб хтось перетинав кордон і потрапляв на територію невизнаних «республік» (територію окупованої частини Донбасу – ред.). Основні точки скупчення техніки – це ближче до Харкова, з боку російського кордону, і в Криму

– Є досить відомі військові правила: весна і осінь – це не час для наступу, в усякому разі, наземної техніки. Земля м'яка, техніка не проїде. І в Україні є такий усталений термін: «Путін брязкає зброєю». Чи можна говорити про те, що це тільки залякування, чи є дійсно активні сигнали до того, що це може бути «повноцінне» вторгнення?

– Ми, як і багато західних аналітиків, вважаємо, що це тільки брязкання зброєю, це спроба чинити тиск як на саму Україну, так і на її партнерів в особі Заходу через таке агресивне нарощування сил.

Щодо України Росія здійснює дії у відповідь за санкції, які запровадив Зеленський проти проросійських осіб і проросійських організацій. Також через таке нарощування сил ми тиснемо і на США, і на країни НАТО. Ми показуємо, що Крим ми ніколи не віддамо, оскільки нарощуємо сили тепер і там також.