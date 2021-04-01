США не допустять реалізації «агресивних устремлінь» Росії щодо України – міністр оборони Остін

Сполучені Штати готові підтримати Україну в разі ескалації російської агресії. Про це міністр оборони США Ллойд Остін сказав 1 квітня під час телефонної розмови із міністром оборони України Андрієм Тараном, інформує українське оборонне відомство.

«‎Ллойд Остін висловив занепокоєння останніми діями Російської Федерації та передав міністру оборони України запевнення у готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Міністр оборони США наголосив, що у разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці і не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України», – йдеться в повідомленні.

Міністр оборони України поінформував співрозмовника щодо воєнно-політичної ситуації на лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, в Криму та довкола державного кордону України. Зокрема, Таран приділив увагу подіям, які відбулися 26 березня, поблизу населеного пункту Шуми. Крім того, очільник українського оборонного відомства наголосив на системній ескалації безпекової ситуації у районі проведення Операції об’єднаних сил та небажанні Російської Федерації підтвердити прихильність режиму припинення вогню.

26 березня внаслідок обстрілу з боку російських гібридних сил поблизу населеного пункту Шуми на Донеччині загинули четверо українських військовослужбовців, ще двоє зазнали поранень.