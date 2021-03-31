Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США обговорив із Хомчаком «безпекове середовище у Східній Європі»

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі 31 березня провів розмову з головнокомандувачем Збройних сил України Русланом Хомчаком, повідомив речник комітету Дейв Батлер.

«Керівники обговорили поточне безпекове середовище у Східній Європі. Україна є ключовим партнером НАТО і відіграє вирішальну роль у підтримці миру та стабільності в Європі», – ідеться в повідомленні.

Українська сторона про цю розмову наразі не інформувала.

Також 31 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мав розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, керівники зовнішньополітичних відомств обговорили «системне загострення Росією безпекової ситуації на сході України та в Криму», а також «напрями посилення взаємодії у безпековій сфері».

Раніше цього тижня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія додатково перекинула до східного кордону країни близько чотирьох тисяч військових. Ідеться про батальйонні тактичні групи, які, за даними штабу ЗСУ, приведені до стану бойової готовності.

Українські засоби інформації повідомили також про перекидання до кордонів російської військової техніки. Російське видання «Коммерсант» вказало, що постачальникам сільгосптехніки в Росії бракує залізничних платформ, оскільки їх забрали військові «для своїх потреб».

26 березня поблизу населеного пункту Шуми Донецької області в результаті мінометного обстрілу з боку російських гібридних сил загинули четверо українських військовослужбовців, ще двоє зазнали поранень. Українська влада звинуватила Росію в ескалації конфлікту.

Збройний конфлікт на Донбасі розпочався навесні 2014 року після анексії Росією півострова Крим. У 2015 році були укладені Мінські угоди про врегулювання конфлікту. Вони, однак, практично не виконуються. Україна і країни Заходу звинувачують Росію в прямій участі в конфлікті, в тому числі у застосуванні збройних сил і техніки. У Кремлі це заперечують, заявляючи при цьому, що «Росія Донбас не кине».