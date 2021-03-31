Кулеба повідомив про розмову з держсекретарем США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів 31 березня розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Про це сам український міністр повідомив у твітері.

«Я провів змістовну та предметну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном на тлі системного загострення Росією безпекової ситуації на сході України та в Криму. Обговорили напрями посилення взаємодії у безпековій сфері», – написав Кулеба без додаткових подробиць.

Раніше цього тижня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія додатково перекинула до східного кордону країни близько чотирьох тисяч військових. Ідеться про батальйонні тактичні групи, які, за даними штабу ЗСУ, приведені до стану бойової готовності.

Українські засоби інформації повідомили також про перекидання до кордонів російської військової техніки. Російське видання «Коммерсант» вказало, що постачальникам сільгосптехніки в Росії бракує залізничних платформ, оскільки їх забрали військові «для своїх потреб».

26 березня поблизу населеного пункту Шуми Донецької області в результаті мінометного обстрілу з боку російських гібридних сил загинули четверо українських військовослужбовців, ще двоє зазнали поранень. Українська влада звинуватила Росію в ескалації конфлікту.

Збройний конфлікт на Донбасі розпочався навесні 2014 року після анексії Росією півострова Крим. У 2015 році були укладені Мінські угоди про врегулювання конфлікту. Вони, однак, практично не виконуються. Україна і країни Заходу звинувачують Росію в прямій участі в конфлікті, в тому числі у застосуванні збройних сил і техніки. У Кремлі це заперечують, заявляючи при цьому, що «Росія Донбас не кине».