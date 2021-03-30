Верховна Рада засудила ескалацію конфлікту на Донбасі

Верховна Рада засудила ескалацію збройного конфлікту на Донбасі. Заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту підтримали 308 народних депутатів.

«Останнім кричущим фактом стали масовані обстріли російськими окупаційними військами 26 березня 2021 року позицій Збройних Сил України в районі населеного пункту Шуми Донецької області із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів АГС-17, а також заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Лише за один день від російської зброї загинули чотири українські військовослужбовці, один отримав важкі поранення», – йдеться в тексті постанови.

Згідно із заявою, нинішня ескалація на Донбасі «свідчить про продовження зухвалого ігнорування Російською Федерацією своїх зобов’язань з мирного врегулювання конфлікту».

«Сьогоднішні дії Росії фактично спрямовані на руйнування всіх зусиль з припинення конфлікту та мирної реінтеграції окупованих українських територій», – вважають депутати.

Верховна Рада закликала парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику Російської Федерації щодо України.

Парламент закликає світове співтовариство до продовження та посилення міжнародного політичного й економічного тиску на Російську Федерацію з метою припинення агресії, виведення іноземних військ і озброєння з території України, повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.