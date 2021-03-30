Минулої доби бойовики 7 разів порушили режим тиші – штаб ООС

Від початку минулої доби, 29 березня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», поруч містечка Зайцеве, ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу Світлодарська – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», у передмісті населених пунктів Широкине, Мар’їнка та Старогнатівка противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

У штабі зазначили, що бойових втрат серед українських військових немає.

«З настанням сприятливих погодних умов, окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 29 березня зафіксовано три таких випадки: в районі Донецького аеропорту, поблизу населених пунктів Мар’їнка та Зайцеве», – заявили у штабі.

Від початку доби обстрілів біля лінії розмежування не зафіксували.

У незаконних збройних угруповання «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій минулої доби.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.