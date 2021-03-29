Минулої доби бойовики 8 разів порушили режим тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 28 березня, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що окрім восьми обстрілів військових, бойовики один раз здійснили дистанційне мінування і обстріляли населений пункт.

«Зокрема, неподалік населених пунктів Талаківка та Водяне, що на Приазов’ї, по нашим захисникам противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Причепилівки ворог застосував ручний протитанковий гранатомет. Поблизу селищ Південне та Широкине противник обстрілював позиції українських захисників з мінометів калібру 82 мм. У напрямку населеного пункту Луганське ворогом було здійснено дистанційне мінування позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. А також з мінометів 120-мм був обстріляний населений пункт Водяне, що на Приазов’ї», – мовиться у повідомленні.

У штабі запевнили, що бойових втрат серед українських військових та цивільного населення немає.

Від початку доби зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню – неподалік Світлодарська бойовики відкривали вгонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про один обстріл з боку ЗСУ. У аналогічному угрупованні «ДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій минулої доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.