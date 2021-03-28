Бойовики на Донбасі 7 разів порушили режим припинення вогню 28 березня – штаб ООС

Російські гібридні сили на Донбасі з початку доби 28 березня сім разів порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, бойовики здійснили шість обстрілів і одне дистанційне мінування.

«Втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає», – ідеться у вечірньому зведенні.

Підтримувані Росією збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 28 березня ще не повідомляли.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.