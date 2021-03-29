Доба на фронті: бойовики стріляли двічі, без втрат – штаб

Російські збройні сили двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил з початку доби 29 березня, повідомляє штаб ООС.

Згідно зі зведенням, обидва порушення режиму припинення вогню зафіксували в районі оперативно-тактичного угруповання «Північ», в передмісті Світлодарська. Бойовики, за даними штабу, стріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

«Бойових втрат серед українських воїнів немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона Спільного центру з контролю та кооридинації повідомила представників Місії ОБСЄ», – йдеться в повідомленні.

Російскі гібридні угруповання наразі не робили заяв про бойові дії 29 березня.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.