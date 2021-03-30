Жонглювання «занепокоєннями» не позбавить Росію необхідності слідувати домовленостям по Донбасу – українська делегація в ТКГ

Будь-яке жонглювання словами, формулюваннями і «занепокоєннями» не позбавить Росію необхідності слідувати нормандським і мінським домовленостям – так речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович прокоментував Радіо Свобода заяву Дмитра Пєскова, речника президента Росії Володимира Путіна, в якій він звинувачує Україну в гальмуванні врегулювання конфлікту на Донбасі.

«Вся ця метушня почалась після того, як намітився прогрес щодо кластерів, які запропонувала Франція та Німечина. Тобто Росія намагається висловлюваннями такої позиції, діями, які вона робить на фронті, у дипломатиному розрізі нівелювати успіх, який намітився. Вони не хочуть виконувати кластери, тому що вони конкретизовані. За деякими даними, ті можуть містити і календарний план. І тоді загальними фразами від цього не відіб’єшся», – заявив Арестович.

Росія наразі перебуває під тиском Франції та Німеччини, і якщо вона прийме запропоновані кластери перемир’я, «мирний процес почнеться швидко», додає речник. Якщо ж не прийме – це загрожуватиме Кремлю погіршенням відносин із Францією та Німеччниною, каже він.

«І саме розуміючи, що є загроза їхній політиці, яка полягає в тому, щоб з усіх сил зображати, що Росія не є стороною конфлікту, а лише посередником – вони занервували. Звідси і поведінка така, і провокації, і заяви. Ми це все знаємо і бачимо вже восьмий рік. Наша позиція дуже проста: виконання рішень «нормандського формату», мінських домовленостей. І, зокрема, підсумків Паризького саміту, який був півтора роки тому, на якому домовились про конкретні дії», – підкреслює Арестович.

На думку речника української делегації в ТКГ, заяви Дмитра Пєскова спрямовані на росіян, адже «українців переконувати сенсу немає, а Франція і Німеччина дуже добре знають, що відбувається».

Дмитро Пєсков в інтерв’ю російському виданню «Аргументы и факты» сказав, що з «нормандським форматом» справи погані». Він вважає, що за президентства в Володимира Зеленського «не вдалося просунутись ні на йоту» в реалізації мінських угод і подальших домовленостей.

9 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна, Німеччина і Франція розробили план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, і він вже «лежить на столі» в Кремлі.

Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак в інтерв’ю «Інтерфаксу» це заперечив та назвав міфом. Проте, представник окупованих територій у ТКГ Сергій Гармаш повідомив, що Козак ще два місяці тому відкинув ці пропозиції на зустрічі ТКГ, а отже, вони не можуть бути йому невідомі. За словами Гармаша, українську делегацію включно з головою, Леонідом Кравчуком, не інформували про зміст документу.

Олексій Арестович в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) пояснював, що зміст документів мінського переговорного процесу не розкривається до моменту їхнього підписання на прохання Франції, Німеччини і ОБСЄ.