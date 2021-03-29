Українська делегація у ТКГ повідомила про теми обговорення перед відеозустріччю 31 березня

Українська делегація в Тристоронній контактній групі озвучила порядок денний чергових засідань робочих підгруп і безпосередньо відеозасідання ТКГ 30 і 31 березня.

«Порядок денний: питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ; імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту; гарантування безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню; продовження розробки плану спільних кроків; відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій; відновлення соціально-економічних зв’язків через лінію розмежування», – йдеться в повідомленні делегації у фейсбуці.

Українська делегація зауважує, що наразі тривають консультації на рівні політичних радників, «мета яких повернутися до повного та всеосяжного режиму припинення вогню».

«Головнокомандувач Збройних сил України проводить відповідне розслідування за фактом загибелі 26 березня українських військовослужбовців в районі на напрямку Шуми», – вказано у повідомленні.

30 березня відбудуться відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної та економічної груп. 31 березня – відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.