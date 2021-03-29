СБУ повідомила про антитерористичні навчання у Щасті

У Службі безпеки України повідомили, що 30 і 31 березня у місті Щастя на Луганщині в рамках операції Об’єднаних сил відбудуться планові навчання з протидії диверсійним та терористичним загрозам.

«Тренування будуть проводитись в умовах, максимально наближених до реальних. Тому Служба безпеки України закликає жителів Щастя з розумінням поставитись до можливих незручностей, зберігати спокій та дотримуватись правил особистої безпеки. Просимо громадян, за необхідності пересування містом, мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо)», – повідомили в управлінні СБУ в Луганській області.

У відомстві запевнили, що усі дії відбуваються у рамках чинного законодавства.

Місто Щастя до початку бойових дій на Донбасі було «супутником» нині захопленого проросійськими бойовиками Луганська, розташоване поблизу лінії розмежування.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.