Україна запропонувала в ТКГ розблокувати роботу двох пунктів пропуску на Донбасі до Великодня

Україна запропонувала в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі розблокувати роботу пунктів пропуску «Щастя» та «Золоте» на Донбасі до Великодніх свят.

Заступник керівника української делегації в ТКГ, віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков закликав почати процес «гуманітарного розмінування», а саме: розмінування ділянок, на яких розташовані кладовища, об’єкти інфраструктури (водо-, газо- та електропостачання тощо), на яких системно проводяться регламентні та інші види робіт.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи заплановане на 31 березня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.