Велика Британія висловила солідарність із Україною через «дестабілізуючі дії Росії»

Велика Британія стала черговою країною Заходу, яка вирішила за потрібне заявити про стурбованість стягуванням російських військ довкола України і проголосити «непохитну підтримку» українського уряду.

Це повідомлення з’явилося на тлі інформації про смерть 5 квітня ще двох українських військових через порушення так званого перемир’я на сході України.

Москва заперечує, що планує напад, але визнає факти пересування військ.

Західні країни вважають дії Росії настільки загрозливими, що упродовж кількох днів на найвищому заявляють, що тримають ситуацію під особливою увагою.

Питання російської загрози було темою першої телефонної розмови президента США Джо Байдена з українським президентом Володимиром Зеленським 2 квітня.

Спільну заяву 3 квітня оприлюднили Німеччина та Франція, закликавши до «стриманості і негайної деескалації».

У неділю 4 квітня з українським президентом розмовляв верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Борель.

Офіційний Лондон повідомив про розмову прем’єр-міністра Бориса Джонсона з українським президентом Володимиром Зеленським увечері в понеділок 5 квітня.

«Вони обговорили значну стурбованість нещодавньою російською військовою активністю на кордоні з Україною та у нелегально анексованому Криму», – сказано у британському викладі змісту переговорів.

Прем’єр-міністр Джонсон заявив про підтримку та «висловив солідарність з урядом президента Зеленського перед лицем дестабілізуючих дій» і схвально відгукнувся про підхід України до ситуації.

«Вони (українська влада – ред.) погодилися далі тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб гарантувати, що подальшої ескалації не буде», – йдеться у викладі.

Президент Володимир Зеленський розмовляв з британським прем’єр-міністром, перебуваючи з офіційним візитом у Катарі.

У викладі тієї розмови з Києва сказано, що український президент закликав Велику Британію та інші держави НАТО «посилити присутність у регіоні та збільшити санкційний тиск» на Росію.

Там також наголошено, що зараз Україна вважає першочерговим завданням для себе розпочати офіційну програму підготовки до членства в НАТО.

«Отримання плану дій щодо членства в НАТО сприяло б зміцненню обороноздатності України», – сказав згідно з викладом Володимир Зеленським у розмові з британським керівником.