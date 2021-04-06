Міноборони Росії планує провести 9 травня паради у трьох містах окупованого Криму

У Міністерстві оборони Росії заявили, що цього року 9 травня заплановано 10 військових парадів, зокрема й в окупованому Криму.

«9 травня сплановано проведення десяти військових парадів, присвячених 76-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні, в тому числі в чотирьох містах-героях: Волгограді, Керчі, Новоросійську та Севастополі, а також в шести містах - місцях дислокації об'єднань військового округу – Ростові на-Дону, Владикавказі, Новочеркаську, Ставрополі, Сімферополі та Каспійську», – мовиться у повідомленні.

Як зазначає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, раніше у Москву для тренувань і подальшої участі в параді 9 травня з Севастополя відправили 450 курсантів місцевого вищого військово-морського училища імені Нахімова.

У лютому в Міноборони Росії повідомляли, що понад дві тисячі військових Чорноморського флоту Росії вакцинують від коронавірусу до параду 9 травня, який буде проходити в окупованому Криму.