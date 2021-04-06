Військові США «дуже уважно» стежать за діями росіян в Арктиці

У Пентагоні заявили, що «дуже уважно» стежать за військовою активністю Росії у Арктиці, яка свідчить про нарощування Москвою своєї присутності у регіоні.

Заяву було зроблено на тлі повідомлень про випробування Росією зброї, а також супутникових знімків, що свідчать про нарощування баз, сховищ та устаткування на арктичному узбережжі Росії.

«Не вдаючись у конкретні оцінки розвідки, очевидно, що ми дуже уважно стежимо за нею», – заявив 5 квітня на брифінгу офіційний представник Пентагону Джон Кірбі. Він додав, що «ніхто не зацікавлений в мілітаризації Арктики».

Швидке танення льодовиків у Арктиці, викликане зміною клімату, відкрило більш широкі можливості для судноплавства та експлуатації ресурсів в полярних регіонах, посиливши гонку прибережних та інших держав за національні інтереси у регіоні.

Вважається, що цей регіон також містить величезні поклади нафти та газу.

Наприкінці минулого місяця російський військово-морський флот використовував атомні підводні човни для прориву товстого арктичного льоду, демонструючи свою військову силу. Вашингтон також згадав реконструкцію установок радянської епохи, будівництво нового порту, пошуково-рятувальні центри і флот нових криголамів, в тому числі атомні судна.

Кірбі зазначив, що цей регіон «є життєво важливим для захисту» США.