США: Росія має пояснити «провокації» на кордоні з Україною

США вважають повідомлення про пересування російських військових уздовж кордону з Україною «достовірними» і просять Москву пояснити «провокації». Про це 5 квітня заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс, повідомляє Reuters.

«Ми закликаємо Росію утриматися від ескалації. Ми попросили пояснити ці провокації», – сказав Прайс. За його словами, «росіяни впродовж досить довгого часу прагнули залякувати своїх сусідів».

Reuters зазначає, що повідомлення про нарощування і переміщення російських військ на кордоні з Україною стали новою підставою напруженості в американсько-російських відносинах менш ніж через три місяці після вступу на посаду президента США Джо Байдена.

Прайс також наголосив, що Вашингтон «відкритий для взаємодії з Москвою» з огляду на ситуацію, що склалася.

США привели свої війська в Європі в бойову готовність через концентрацію російських військ поблизу кордону з Україною, повідомили джерела Politico і The New York Times. Це сталося на тлі загострення конфлікту на Донбасі.

Президенти України і США минулого тижня говорили про загострення ситуації по телефону, і Джо Байден підтвердив Володимиру Зеленському «незмінну підтримку» суверенітету України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на повідомлення про реакцію на дії Москви словами, що Росія переміщує збройні сили «в межах своєї території на свій розсуд» і «це не повинно нікого турбувати».