«Інформація не надходила» – в МЗС прокоментували повідомлення Росії про затримання «українських неонацистів»

У Міністерстві закордонних справ України не мають даних про затримання громадян України Федеральною службою безпеки Росії.

«Інформація про затримання українських громадян до дипломатичних установ України в Російській Федерації не надходила», – ідеться у відповіді речника МЗС України Олега Ніколенка на запит Радіо Свобода. Згодом він додав: «Зверніть увагу, що в повідомленнях російських ЗМІ не йдеться про затримання українців, а членів «української групи», очевидно, це громадяни РФ».

«Водночас констатуємо, що з січня цього року російські правоохоронні органи та державні ЗМІ активно розкручують тему «зовнішнього управління» акціями народних протестів на тлі грубого порушення прав людини в Росії. Для залякування власного населення традиційно створюються історії про «український радикальний слід». Категорично відкидаємо такі закиди. Закликаємо російську сторону не поширювати чергові інсинуації, а натомість дослухатися до законних вимог російських громадян, зокрема в частині дотримання основоположних прав людини і забезпечення верховенства права», – відзначив речник зовнішньополітичного відомства України.

Зранку 29 квітня кілька російських державних засобів інформації з посиланням на ФСБ та Слідчий комітет Росії повідомили про затримання «українських неонацистів», які нібито «готували вибухи в Росії».

«Співробітники ФСБ Росії затримали 16 членів українського радикального спільноти «М.К.У.», які готували вибухи та збройні напади в дев’яти російських містах, повідомив Центр громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ Росії. У поширеному пресрелізі… відзначається, що причетних до вчинення насильницьких злочинів, пропаганди екстремізму та підготовки підривів адміністративних будівель і збройних нападів на громадян затримали в 9 містах по всій Росії», – ідеться в повідомленні одного з таких ЗМІ.

Громадянство затриманих у цих повідомленнях не вказується.