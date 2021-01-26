Генсекретар ООН закликає створити глобальний альянс для протидії неонацизму

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріш закликає створити глобальний альянс для протидії поширенню неонацизму та білому супремасизму.

Керівник ООН закликав міжнародну спільноту «боротися з пропагандою та дезінформацію», відродженням ксенофобії, антисемітизму та мови ненависті.

Генеральний секретар під час щорічного заходу до річниці звільнення в’язнів концтабору Аушвіц сказав, що це сумно, але не дивно, що пандемія COVID-19 спричинила чергову хвилю заперечення Голокосту, спотворення та мінімізацію історії.

«Пропаганда, яка пов’язує євреїв з пандемією, наприклад, звинувачуючи їх у створенні вірусу для глобального панування, була б смішною, якби це не було настільки небезпечно», – каже Ґутерріш.

Він згадав, що в XIV столітті євреїв звинувачували в розповсюдженні бубонної чуми.

Ґутерріш також попередив, що прихильники білого супремасизму організовують і вербують своїх однодумців через кордони.

Він нагадав: влада США попереджає, що неонацисти в країні та в усьому світі набирають ваги. У деяких країнах вони проникли в поліцію та служби державної безпеки, і їхні ідеї можна почути в дискусіях серед політичних партій.