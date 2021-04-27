Підготовка терористів чи невинні ігри чеських пенсіонерів?

З’являються нові подробиці у справі затриманих громадян Чехії, яких поліція звинувачує у підтримці російських гібридних сил в Україні. На тлі шпигунського скандалу з Росією та після видворення російських дипломатів з Праги районний суд Праги-5 у п’ятницю відправив під варту трьох осіб, які, за версією слідчих, брали участь у боях на сході України. Загалом у справі звинувачуються п’ять фізичних осіб та одна юридична особа. Співробітники поліції Національного центру проти організованої злочинності звинуватили їх у теракті, участі у терористичній групі, фінансуванні тероризму, підтримці та сприянні тероризму, за що їм загрожує від 12 до 20 років ув’язнення.

Це – не перші звинувачення чеських громадян через участь у війні проти України на боці проросійських сил, але у попередніх випадках звинуваченню бракувало доказів безпосередньо з Донбасу щодо того, чим конкретно чехи там займалися. Тож вироки суду не були суворими. Цього разу йшлося і про злочини на території Чехії.

Уперше в перебігу поліцейського рейду, що проходив під ранок у середу минулого тижня, затримали відразу п’ять осіб, яких чеські правоохоронці підозрюють у тому, що вони брали участь у війні проти України на Донбасі. У п’ятницю суд залишив під вартою трьох з п’яти затриманих – Івана Кратохвіла, колишнього підполковника армії Чехословаччини та голову екстремістської асоціації «Чехословацькі військові в запасі за мир», колишнього професійного військового, а сьогодні робітника на складі Мілоша Оуржецького та православного священника колись Російської православної церкви, а тепер чеської – Пржемисла Івана Гадраву.

Ще двох – 60-річну Андреу Крулішову, «начальницю штабу» організації, яка працює електромеханіком, та пенсіонера Владіміра Штадлера залишили на волі, але пред’явили звинувачення.

«Чехословацькі військові в запасі за мир» – ксенофобна, антиісламська, проросійська мілітаризована організація, яка, за даними чеських журналістів, налічує до 15 тисяч прихильників і до 2 тисяч активних членів, готових взяти участь у реальних бойових діях.

Як повідомляють чеські ЗМІ з посиланням на поліцію, правоохоронці встановили, що священник Гадрава разом із головою асоціації Кратохвілом прибув до російського Ростова-на-Дону на початку січня 2017 року для зустрічі з чеським бойовиком, що воює на боці Росії Іржі Урбанеком (який переслідується за іншою справою за звинуваченням у теракті). Урбанек нібито просив їх надіслати двох чеських добровольців.

Після цього член організації «Чехословацькі військові в запасі за мир» Мілош Оуржецький їздив на Донбас, де він, імовірно, брав участь у боях на боці сепаратистів, як чеські журналісти продовжують називати російські гібридні сили.

Кореспондентка Чеського радіо, що є суспільним мовником, пише, що після навчання Оуржецький, згідно з поліцейськими документами, з якими вона мала можливість ознайомитися, приїхав на Донбас у липні 2017 року, де вступив до «1-ї штурмової бригади» угруповання «Донецька народна республіка». Він мав звання солдата, був водієм і називав себе «Джиммі».

Наприкінці вересня 2017 року він перейшов до іншої секції. «Там було гаряче, лінія бою була в полях», – сказав він поліції під час допиту, підтвердивши, що воював за проросійську сторону. Через це йому загрожує до 20 років за ґратами за тероризм. За словами його адвокатки, він не погоджується зі звинуваченням.

Після його повернення організація почала збирати гроші, щоб відправити інших в зону конфлікту на Донбас, не привертаючи увагу чеських спецслужб. А сам Оуржецький мав навчати інших членів організації, відповідно до інструкцій, «щоб ці особи могли використовувати їх під час конституційних, економічних та політичних змін у Чеській Республіці», написано в постанові поліції, на яку посилається Чеське радіо. Згідно зі свідченнями інших, що проходять у справі, могло йтися про «вибух на електростанції».

Андреа Крулішова, якій нібито належала ця ідея, каже, що нічого подібного вона не замислювала, у Донецьку ніколи не була і лише організовувала табори відпочинку для чехів старшого покоління, які хотіли побути разом і згадати часи, коли їх у школі вчили цивільної оборони. Про це вона розповіла Чеському радіо, програмі «Радіожурнал». На цьому фото: «начальниця штабу» Крулішова лежить в оточенні своїх «вояків».

Майже родинне фото з «Росспівробітництвом»

Керівництво поліції запевнило, що справа не має прямого зв'язку зі шпигунським скандалом навколо вибуху складу боєприпасів у Врбетицях, у якому звинуватили двох співробітників російських спецслужб, які, за даними правоохоронців, діяли під прикриттям посольства Росії. За словами прокурора Мартіна Білого, детективи запланували всю подію заздалегідь.

Однак посол України в Празі Євген Перебийніс, який привітав дії чеської поліції, яка вже не вперше посилає до суду учасників війни проти України на Донбасі, але наголосив на тому, що цього разу чеські правоохоронці знайшли докази того, що організатори вербування бойовиків для війни на Донбасі діяли під керівництвом посольства Росії. Про це посол написав у своєму пості у фейсбуці.

«Остання операція суттєво відрізняється від попередніх тим, що спрямована не так проти безпосередніх учасників бойових дій, як проти організаторів угруповання, що діяло під чітким керівництвом російських спецслужб з посольства РФ, а саме парамілітарну організацію «Чехословацькі військові в запасі за мир», – написав посол, супроводжуючи свій допис фотографією, зробленою в Російському центрі науки і культури, на якому є троє зі звинувачених осіб – Кратохвіл, Кулішова і священник Гадрава.

Фотографію у соцмережах розшукав чеський безпековий експерт Роман Маца, якого Радіо Свобода попросило розповісти про осіб на фото і їхню діяльність.

«За моїми даними, операція мала стосуватися набагато більшої кількості людей, близько двадцяти, тож почекаємо, що буде далі. А щодо цих, то чоловік на фото у військовій формі в окулярах – це і є Іван Кратохвіл, голова організації «Чехословацькі військові в запасі за мир», за ним – в окулярах і з бородою – священник Іван Гадрава, а в задньому ряду – в окулярах і в білих чоботах – Андреа Крулішова», – розповідає Роман Маца, який впродовж багатьох років стежить за діяльністю чеських проросійських сил.

«Що стосується Мілоша Оуржецького, то він їздив на Донбас, де ним опікувалися «Бегемот» і «Кавказ» – ці двоє чеських бойовиків ще досі там сидять, їхні справжні імена Їржі Урбанек та Павел Ботка, Радіо Свобода про них писало, що вони крутилися коло чеських меблів для кухні, які вони там нібито намагалися продавати. То Оуржецький з ними там був всюди, і в окопи вони його брали», – каже Маца.

Потім, каже дослідник, Оуржецький хотів звідти виїхати, але не міг, то його якось мусили викуповувати.

«Тоді він десь зник на якийсь час. А потім я його таки знайшов – він минулого року в Празі зустрічав «Нічних вовків», разом з депутатом від праворадикальної парії «Свобода і пряма демократія» Ярославом Фолдиною», – розповідає Маца.

Серед людей, вартих уваги на фотографії у російському центрі, четвертим зліва на фото чеський дослідник вказує на Олександра Степанова, співробітника «Росспівробітництва», який тримає зв’язок з різними проросійськими організаціями в Чехії.

Це такий класичний приклад – в російському посольстві збираються головні борці проти фашизму – неонацисти з Чехії і представники «Россотрудничества»

Це – «строката публіка», каже Маца, є серед них любителі «русского мира», ветеранські організації ще з комуністичних часів, різні «езотерики», які вірять у прихід інопланетян, бояться технології 5G та вакцинації, переконані, що найкращим президентом Чехії був би Володимир Путін. Є на цьому фото і заступниця голови неонацистської партії «Робітнича молодь» Нела Весела.

«Вона стоїть на фото перед Кулішовою, в першому ряду. Це такий класичний приклад – в російському посольстві збираються головні «борці проти фашизму» – неонацисти з Чехії і представники «Росспівробітництва», – зауважує Маца.

За словами Маци, «Чехословацькі військові в запасі за мир» через «Росспівробітництво», тобто Російський центр науки і культури, посилали на Донбас і інших бойовиків з Чехії, наприклад, Алойза Полака, чий профіль Маца знайшов в соцмережах і описав, чим займається в Донецьку цей «прихильник «русского мира».

Місцевим борцям за високу слов’янську мораль, проти розтлінного впливу Заходу дуже не подобалося, що не так давно Андреа Крулішова була чоловіком і звалася Їржі Круліш

«Полак потрапив на Донбас через Кратохвіла, але насправді він не за ідеологію воює – у нього був якийсь сумнівний бізнес, він був винен гроші, які не збирався віддавати. То він просто втік на Донбас, і, здається, якщо не вбили, то досі там», – розповідає Роман Маца.

Натомість з Донбасу мала швидше виїжджати Андреа Крулішова, каже Маца. «Місцевим борцям за високу слов’янську мораль, проти розтлінного впливу Заходу дуже не подобалося, що не так давно Андреа Крулішова була чоловіком і звалася Їржі Круліш. Там не зрозуміли, як це так, що штаб чеського «ополчення», як вони себе називають, очолює трансгендерна жінка», – говорить Маца.

«Це люди, які на старість вирішили пограти у солдатиків та розвідників» – адвокат

Словацький журналіст Томаш Форро, який побував в Донецьку під час конфлікту і написав книжку про це, каже, що з Крулішовою зустрічався кілька разів і ця жінка справила на нього враження «найрадикальнішої людини з усіх, кого він зустрічав у цій організації».

«Вона описала мені дуже докладно, аж до тактичних деталей, те, як вони планують чи тренують можливий теракт у Празі. Вони досить добре все продумали. Я думаю, що вона пройшла спеціальну підготовку в якось альпініста. План полягав у нападі на деякі будівлі в Празі організованою групою, а потім зникнути звідти як цивільні особи, заподіяти збитки та вийти», – розповідає словацький журналіст у розмові з Чеським радіо.

За їхньою уявою, після війни чверть або третина чеського населення перестане існувати

Те, що він почув далі, налякало його ще більше. За словами Форра, мілітаризована група під орудою Крулішової вичікувала на «день Д», коли вони могли б вільно винищити усіх співгромадян, які їм не подобаються.

«Тож перш за все – викорінення ромів, лібералів і всієї, як вона це називала, «п’ятої колони», яка в її новому світі представляла б найбільшу внутрішню загрозу, цих людей в Чехії вони просто не хотіли б мати. За їхньою уявою, після війни, яка могла б статися, якщо я добре пам’ятаю, чверть або третина чеського населення перестане існувати, чи то в результаті бойових дій, війни, самого винищення чи якихось таких заходів», – каже Форро про плани, які йому довелося почути.

З іншого боку, адвокати звинувачених кажуть, що йдеться про людей, яким близько 60 років, і смішно представляти їх як «спецназ». Як каже адвокат Крулішової Людек Ружичка, ці немолоді люди лише розважалися: «Це люди, які на старість вирішили пограти у солдатиків та розвідників».

Але Роман Маца вважає, що було б легковажно вважати звинувачених «старими клоунами», що грають у нешкідливі ігри. Він нагадує, що єдиним випадком, коли в Чехії суд визнав людину винною у тероризмі, був випадок з 71-літнім чеським пенсіонером Яроміром Балдою у 2019 році. Під впливом історій про «мусульманських біженців» він хотів звести з рейок поїзди у Центральній Чехії, зрубавши дерева на колії, нібито це зробили мусульмани. Суд визнав його осудним і відправив за ґрати на чотири роки – на щастя, під час інцидентів потяги встояли на рейках і обійшлося без жертв.

Це – пенсіонери, які є лояльними путінській Росії і є проти Чехії, а крім того, мають ще і бойовий досвід

«Балда був одинаком – просто дідусь, в якого щось перемкнуло в голові. А тут – ціла організація, кілька сотень активних членів, які перебувають під впливом іншої держави, тобто Росії. Серед них – «поверненці» з Донбасу, які там пройшли військове тренування, навчені працювати з вибуховими матеріалами. Так що це вже – інша ліга. Говорити, що це є якийсь «клуб пенсіонерів», так, можна, бо вони є того віку, але це – пенсіонери, які є лояльними путінській Росії і є проти Чехії, а крім того, мають ще і бойовий досвід. І в результаті немає жодного значення, чи людині, яка натисне на якусь кнопку вибухового пристрою, буде 30 чи 70. Бомба вибухне точно так само», – каже Маца.

Тим більше, як каже Маца, який вивчав ситуацію на Донбасі, українські пенсіонери були активно задіяні в конфлікті проти України і непогано себе проявили з точки зору агресора. Деякі з тих, що мали проросійські преконання, додає він, перекривали дороги українським військовим, видавали їх противнику, намагалися шкодити, чим тільки могли. Як переконаний Маца, якщо російська пропаганда змогла так організувати українських пенсіонерів, то нічого не перешкодить їй зробити те саме і в Чехії.