Чехія: прем’єр пояснив президентові, що версія вибухів 2014 року одна – напад агентів Росії

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що в розмові з президентом країни Мілошем Земаном пояснив йому, що нині розслідується одна-єдина версія з приводу вибухів на складах озброєнь 2014 року, а саме причетність до них російських агентів.

За словами прем’єра, він повністю згоден зі своїм віцепрем’єром, який раніше 26 квітня спростував слова Земана щодо нібито двох версій вибухів, які розслідуються.

Як сказав Бабіш, Земан говорив про первісну версію, яку розглядали після першого з двох вибухів, у жовтні 2014 року, – спричинення загрози громадськості через недбалість. Але відразу після другого вибуху в грудні того ж року справа була перекваліфікована на свідоме спричинення загрози громадськості, і з версією про недбалість відтоді слідство не працювало.

Раніше 26 квітня віцепрем’єр-міністр і міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек так само спростував твердження Земана, ніби й далі розслідуються дві версії тих вибухів. Він також наголосив, що докази причетності до диверсії агентів російської військової розвідки «настільки очевидні, що я впевнений, що так все і було».

Попереднього дня, 25 квітня, президент Земан, відомий своєю проросійською позицією, в кількох виступах на телебаченні висловив сумнів у висновках розслідування про причетність спецслужб Росії до вибухів на складах озброєнь 2014 року, внаслідок яких загинули дві людини.

Він також твердив, ніби й далі розслідуються дві версії: первісна, що вибухи могло спричинити неналежне поводження з вибуховими матеріалами, і друга, що то могла бути акція іноземної розвідки. Як заявив Земан, він серйозно ставиться до обох версій і хоче, щоб обидві були ретельно розслідувані.

Ті заяви Земана відразу активно підхопили російські засоби інформації, щоб поставити під сумнів усе розслідування про причетність до вибухів російської військової розвідки, відомої за попереднім скороченням ГРУ.

Натомість чеська опозиція різко розкритикувала заяви Земана, в яких він, серед іншого, викрив деякі моменту звіту чеської контррозвідки BIS про ті події, що мав лишатися таємним. За словами чеських політиків, той виступ Земана «відкрив двері для російської кампанії дезінформації», а розкриттям даних чеської контррозвідки про ще не до кінця розслідувану справу Земан поставив під загрозу і саме розслідування, і загалом безпеку Чехії.

Увечері 17 квітня уряд Чехії оголосив, що існує обґрунтована підозра про причетність працівників російської військової розвідки ГРУ до вибухів на складах озброєнь у Чехії восени і взимку 2014 року. Поліція Чехії оголосила в розшук двох працівників ГРУ.

Група громадянських розслідувань Bellingcat встановила, що в час біля першого вибуху в Чехії діяли загалом не менш ніж шість офіцерів ГРУ.

Росія не визнає своєї причетності до вибухів у Чехії, попри всі докази.