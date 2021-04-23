Ексміністр оборони Загороднюк відповів, чи могла зберігатися зброя для України на складах у Чехії в 2014-му

Ексміністр оборони Андрій Загороднюк (на посаді у 2019-2020 роках) не виключив, що у 2014 році, коли Україна купувала озброєння та військову техніку в Чехії, «теоретично могло бути», що таке озброєння для України зберігалося на складі у Врбетиці, де сталися вибухи.

В в ефірі програми Радіо Свобода Свобода LIVE Загороднюк на запитання журналіста, чи на цих складах могла зберігатися зброя для продажу в Україну і чи могло це стати мотивом, чому склад підірвали, відповів: «Теоретично це могло бути. Але, насправді, цю інформацію ми вже не будемо знати, тому що пройшов час і, звичайно, що це буде інформація закритого характеру… Так, ми купували озброєння і військову техніку в Чехії, навіть за мого часу були придбання. Але чи була ця конкретно ситуація (вибухи на складах озброєнь у Чехії – ред.) пов’язана з продажем в Україну, чесно кажучи, це невідомо», – сказав ексміністр.

Він зауважив, що все, що закуповується за державним оборонним замовленням є цілком таємним.

«Якщо держава ухвалить рішення щодо зняття грифу «таємно» з цього контракту, тоді це можна буде коментувати. Наразі будь-яка інформація щодо озброєння та військової техніки є цілком таємною. Ми не вважаємо, що це правильна норма, ми проводили і проводимо зараз досить активну діяльність щодо зменшення грифу на все державне оборонне замовлення. Частина, дійсно, має бути таємна, частина – ні», – зазначив Загороднюк.

Раніше чеські журналісти-розслідувачі заявляли, що озброєння на складі боєприпасів у чеській Врбетиці мали призначатися для України, якій тоді їх вкрай бракувало для протистояння агресії Росії, – чи також для повстанців у Сирії, яких підтримував Захід і проти яких воювала в тій країні Росія на підтримку режиму Башара аль-Асада. Саме це, як припускали журналісти, мало стати причиною, чому Росія вдалася до диверсії (яку вона заперечує – ред.), щоб знищити це озброєння.

Водночас головна компанії громадянина Болгарії Еміліана Ґебрева EMCO офіційно заперечила, що планувала реекспортувати озброєння з чеського складу до України. Компанія заявила, що взагалі ніколи не продавала Україні озброєнь, що походили б із Чехії.

Крім того, стверджували в компанії, в час від квітня 2014 року до грудня 2015-го, тобто протягом пів року до вибухів і ще року після того, як вони сталися, вона взагалі не планувала вивозити озброєння з тих складів ні до Болгарії, ні до якоїсь іншої країни.

Сам Ґебрев в оприлюдненій 19 квітня заяві для преси теж заперечив, що його компанія реекспортувала боєприпаси з Чехії в Україну в 2014 році.

Увечері 17 квітня прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш повідомив, що існує обґрунтована підозра про причетність працівників російської військової розвідки, відомої як ГРУ, до вибухів на складах озброєнь у Чехії восени і взимку 2014 року. Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков відкинув звинувачення, назвавши їх «безпідставними».

Вибухи на складі озброєнь у Врбетиці на сході Чехії сталися 16 жовтня, а потім 3 грудня 2014 року. Внаслідок першого з вибухів дві людини, громадяни Чехії, загинули; в обох випадках доводилося евакуйовувати сотні мешканців сусідніх сіл, була заподіяна значна матеріальна шкода. Недержавна комерційна фірма, яка була легальним оператором складів, наголошувала, що ті боєприпаси не могли вибухнути самі по собі.