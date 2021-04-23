Країни Балтії на знак солідарності з Чехією висилають зі своїх країн дипломатів Росії

Країни Балтії – Литва, Латвія і Естонія – 23 квітня оголосили російських дипломатів у своїх країнах персонами нон-ґрата на знак солідарності з Чехією, яка нині перебуває у фазі дипломатичного загострення з Росією.

Так, МЗС Литви оголосило персонами нон-ґрата двох російських дипломатів.

«Литва ухвалила таке рішення після подій в Чеській Республіці на знак солідарності з нашим союзником, який піддався безпрецедентно небезпечній атаці в 2014 році», – йдеться в повідомленні.

Рішення ухвалене за координацією з латвійськими та естонськими партнерами, вказано у повідомленні.

Тим часом, Латвія оголосила персоною нон-ґрата одного російського дипломата, який має покинути територію країни.

Рішення пояснили «нелегальними діями російських розвідувальних служб», а також через допущені російським дипломатом «порушення в Латвії».

Також МЗС Естонії оголосило про висилку одного дипломата Росії, «діяльність якого не відповідає Віденській конвенції».

«Росія грубо порушила міжнародне право на території держав-членів Європейського союзу і НАТО», – йдеться в повідомленні МЗС Естонії.

Про видворення співробітників російського посольства оголосила влада Польщі 15 квітня, звинувативши їх у порушенні дипломатичного статусу і діях, що завдають збитків польській державі. Це також зробила і сама Чехія. Росія у цих випадках відповіла дзеркально.

Російських дипломатів вислала раніше і Словаччина.

Увечері 17 квітня прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш повідомив, що існує обґрунтована підозра про причетність працівників російської військової розвідки, відомої як ГРУ, до вибухів на складах озброєнь у Чехії восени і взимку 2014 року. Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков відкинув звинувачення, назвавши їх «безпідставними».

Вибухи на складі озброєнь у Врбетиці на сході Чехії сталися 16 жовтня, а потім 3 грудня 2014 року. Внаслідок першого з вибухів дві людини, громадяни Чехії, загинули; в обох випадках доводилося евакуйовувати сотні мешканців сусідніх сіл, була заподіяна значна матеріальна шкода. Недержавна комерційна фірма, яка була легальним оператором складів, наголошувала, що ті боєприпаси не могли вибухнути самі по собі.