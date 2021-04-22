Чехія вводить обмеження на кількість співробітників у посольстві Росії в Празі – МЗС

Влада Чехії оголосила, що вводить обмеження щодо кількості співробітників у посольстві Росії в Празі у відповідь на ту чисельність персоналу, яку дозволила Росія для посольства Чехії в Москві.

Новопризначений міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек не вказав, скільки саме співробітників російського посольства зачепить цей переїзд.

Водночас інтерв’ю виданню Lidovky.cz, опублікованому пізно ввечері 21 квітня, він вказав, що близько 60 співробітників російського посольства будуть вислані, якщо Москва проігнорує крайній термін, що дозволяє чеським дипломатам, які були недавно вислані у відповідь, повернутися до роботи до полудня 22 квітня. Москва назвала ультиматум «неприйнятним».

Кулганек сказав, що Росія повинна до кінця травня скоротити штат співробітників посольства до належного рівня.

19 квітня 18 російських дипломатів, яких чеська влада визначила як співробітників розвідки, покинули Прагу, в той час як 20 чехів-співробітників посольства у Москві також були змушені виїхати.

Міністерство закордонних справ Чехії заявило, що кількість чеських дипломатів в Москві після висилки становить п’ять осіб, та плюс ще 19 інших співробітників. За даними міністерства, в посольстві Росії в Празі зараз працюють 27 дипломатів і 67 інших співробітників. Обидві країни мають додатковий персонал в консульствах у інших містах.

Увечері 17 квітня прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш повідомив, що існує обґрунтована підозра про причетність працівників російської військової розвідки, відомої як ГРУ, до вибухів на складах озброєнь у Чехії восени і взимку 2014 року. У зв’язку з цим Гамачек оголосив про видворення з країни 18 російських дипломатів, які були ідентифіковані як працівники російських спецслужб – ГРУ, а також служби зовнішньої розвідки СВР.

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков відкинув «безпідставні звинувачення» Праги і назвав кроки Чехії «необґрунтованими і шкідливими для двосторонніх відносин».

Чеський уряд також ухвалив рішення не допустити російську державну компанію «Росатом» до майбутнього тендеру на добудову атомної електростанції в цій країні і більше не розглядати можливість купівлі російської вакцини «Спутнік V» проти COVID-19.

Вибухи на складі озброєнь у Врбетиці на сході Чехії сталися 16 жовтня, а потім 3 грудня 2014 року. Внаслідок першого з вибухів дві людини, громадяни Чехії, загинули; в обох випадках доводилося евакуйовувати сотні мешканців сусідніх сіл, була заподіяна значна матеріальна шкода. Недержавна комерційна фірма, яка була легальним оператором складів, наголошувала, що ті боєприпаси не могли вибухнути самі по собі.