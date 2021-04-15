«Ворожі дії Росії»: Польща викликала в МЗС посла Росії і визнала 3 дипломатів персонами нон-ґрата

Міністрерство закордонних справ Польщі 15 квітня викликало посла Росії у Варшаві Сергія Андрєєва для вручення дипломатичної доти, повідомляє пресслужба польського зовнішньополітичного відомства.

«Послу була вручена дипломатична нота, в якій повідомляється про визнання трьох співробітників Посольства Російської Федерації у Варшаві персонами нон-ґрата. Підставою для цього рішення стало порушення дипломатичного статусу і здійснення зазначеними особами дій на шкоду Республіці Польща», – йдеться в повідомленні.

У польському МЗС також вказують, що «Польща висловлює свою повну солідарність з рішеннями, ухваленими США 15 квітня 2021 року стосовно їхньої політики щодо Росії».

«Спільно ухвалені і погоджені союзниками рішення є найбільш адекватною відповіддю на ворожі дії Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Міністерство закордонних справ Великої Британії також викликало посла Росії у Лондоні, щоб висловити «глибоку стурбованість» через її «зловмисні дії».

Білий дім 15 квітня оголосив про санкції через дії Росії, які США характеризують як «шкідливі» – зокрема кібератаки, втручання у вибори в США, пропозицію винагороди за життя американських військових в Афганістані, порушення міжнародного права, в тому числі концентрацію російських військ поблизу кордонів України і в окупованому Криму.

Санкції передбачають, зокрема, заборону на операції з держборгом Росії на первинному ринку. Також до списку санкцій внесли низку фізичних осіб та компаній.

У Москві різко відреагували на нові санкції США, заявивши, що на них буде жорстка відповідь.

Союзники по Північноатлантичному альянсу висловили підтримку рішенню Сполучених Штатів запровадити санкції проти Росії.